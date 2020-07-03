商總提5大建言　盼三倍券可找零、應盡快推動紓困3.0

▲商總理事長賴正鎰。（圖／商總提供）

記者余弦妙／台北報導

全國商業總會今（3）日指出，雖然台灣疫情趨緩，但受到邊境管制，還有許多產業深陷重災區，不只交通部，其他部會也應盡速提出紓困3.0方案，不能還沒救活就拔掉呼吸器，建議政府振興紓困要續行，並且要提出長期振興方案。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，因疫情影響，導致無薪假、失業數持續飆升，請並未因疫情趨緩下降，且在商總6月份針對會員公會進行最新營運調查結果顯示，有持續受邊境管制影響產品滯銷之重災行業，也有受惠國內解封及相關政策之輕受災與復甦行業。

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賴正鎰觀察，國境內防疫解封，雖然短期可以刺激消費，卻無法解決廠商的經營困境，不少民生相關行業即使有訂單，也面臨貨源成本上漲，銷售市場萎縮等問題，面對不少業者擔憂暑假過完、三倍券用完、安心旅遊補助結束後，報復性消費趨緩，經濟要怎麼維持下去，他呼籲政府要提出長期的振興方案，大家才知道經濟的路要怎麼走，讓民間業者能夠提前調整經營策略，超前布署才能保持優勢，站在世界的前端。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

對於目前政府振興政策，賴正鎰也提出5大建議。

一、振興三倍券：等同現金，既然是現金，當然可以找零，政策不一將造成消費糾紛，引發民怨，強烈建議三倍券應該找零，才不失政府「好領、好用、好刺激」之美意。

二、政府應積極與我開放之國家或地區協商對等開放，尤其兩岸經貿依存度高達42%，企業負責人往來更具重要與急迫性，有15萬的台商滯留在台無法前往大陸。

可以參考中韓兩國的「快速入境通道制度」，只要出具72小時內檢測證明，就可以入境中國包括重慶、上海、天津等10個省、市。讓台商能夠兼顧兩岸事業拚經濟。

三、持續推動紓困3.0，交通部目前已經研擬3.0紓困方案，持續給予觀光產業協助，然而受創的不僅只有觀光業，還有像會展、電影、批發零售業等涉及邊境管制所影響的產業，建議各部會應比照交通部盡速推出紓困3.0方案，至少再延長3個月，避免產業還沒脫離險境就拔掉呼吸器，持續給予業者紓困補助或輔導。

四、中小企業信用保證基金貸款展延10年：多數中小企業來說，國外疫情仍持續加劇，受創企業未來幾年營運體質也需要調整，加上信保基金的申請期限只到今年9月中旬，對企業仍有壓力，建議延長中小企業信保基金還款期限至10年且減免利息，並將申請期限延長到今年年底。

五、政府編列預算發展長期振興經濟政策，新的消費模式已經產生，新經濟轉型策略至關重要，賴正鎰指出，台灣服務業產值及就業人數均超過GDP及總就業人數的6成，政府在相關資源挹注上卻遠低於製造業，民生服務業相關業者需要政府支持，建議利用AI、IoT等新興科技來強化傳統服務業升級轉型，以因應數位經濟時代來臨。

賴正鎰強調，紓困是一時的政策，經濟振興是長久的政策，除了現階段振興券帶動的消費效應外，政府應制定及落實長期振興經濟政策，疫情雖緩，但尚未結束，衝擊仍在，各部會應審慎思考如何再提出紓困3.0措施協助產業振興，政府目前宜積極加強基礎建設，大量興建社會住宅，增加公共建設投資，帶動並刺激經濟，改善所得分配及提升出口競爭力，政府帶頭加速產業結構轉型提升國家整體競爭力，再創台灣產業新榮景。

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