槌子打到頭爛掉！陽光女兵「只剩髮絲能辨認」慘遭肢解　屍塊「塞水泥」掩埋

We failed Vanessa Guillen. She deserved the world. Her courage and selfless sacrifice should be an inspiration; instead it is a testament to a generation of young men lost on how to treat a woman and an army of NCOs that should’ve been lining up to protect this young woman. pic.twitter.com/F34Gp1Kx3u — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) July 3, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名女士兵凡妮莎（Vanessa Guillen）4月時失蹤，隨後在一處河流附近發現一具女性遺骸，被確認為就是她的屍體，經調查後發現，20歲士兵艾倫（Aaron Robinson）涉有重嫌，疑似在一處軍械庫裡拿著槌子將人打死之後，將屍體帶到河邊，原本想要焚屍，但後來改變心意用刀將人分屍後塗上水泥掩埋。

綜合外媒報導，凡妮莎是胡德堡（Fort Hood）的士兵，雖然與艾倫在同一地工作，但是兩人卻在不同的指揮部，並且也不在同一棟建築值勤；她於今年4月22日失蹤，有人在她的工作時間發現她的車鑰匙、身分證等物品，但卻不見人影；在人不見前，她曾經告訴家人受到上級的性騷擾，那人曾在她洗澡途中闖進淋浴間然後坐下，而那名上級正是艾倫。

事發之後，官方每日派出500名士兵尋找凡妮莎，並循著一股臭味，在一處河邊發現一具已經面目全非的遺體，凡妮莎的家人認為這就是她們的女兒，而艾倫則是在屍體被找到的幾個小時後，逃離胡德堡並且舉槍自盡。

報導中指出，美國軍方官員說他們在這起案件發現兩名嫌疑人，一人就是身亡的艾倫，另一人則是他的前妻娜塔莉（Natalie Khawam）；相關律師則稱，艾倫跟凡妮莎在軍械庫的房間裡因為性騷擾事件發生爭執，隨後凡妮莎被用槌子打死，將屍體裝上車後到河邊與娜塔莉會合，兩人原本想要燒掉屍體，但最後決定用刀將身體肢解，然後用水泥將屍塊掩蓋起來丟棄在河邊。

據悉，凡妮莎的遺體受到嚴重損壞，醫務人員無法透過臉或是頭骨進行骨頭識別或是牙科紀錄確認，只能利用髮絲進行鑑定，儘管目前遺體身分還沒有被完全確認，但凡妮莎的家人相信這就是他們的孩子。相關人士表示，無法確定凡妮莎跟艾倫之間的關係和互動，目前整件事仍在調查當中。