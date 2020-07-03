電信三雄5G「收訊範圍」一次看！台灣東部只有這家覆蓋

▲電信三雄5G本周陸續開台，網路涵蓋率也成關注焦點之一。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

電信三雄本周已陸續宣布5G開台，除了資費外，消費者另一項關注焦點即是網路涵蓋率。觀察各電信業者釋出的網路涵蓋率地圖，中華電信於本島西半部主要都市皆可收到5G訊號，而台灣大哥大則集中於三大都會區，遠傳電信覆蓋的點較多，甚至分布至宜蘭、花蓮，但範圍較小。

中華電信

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▲台灣本島西部主要城市幾乎都可以收到中華電信5G訊號（圖中螢光藍色的區塊）。點圖可放大。（圖／截自官網）

台灣本島西部的主要城市幾乎都可收到中華電信的5G訊號，除了雙北、台中、台南及高雄外，桃園、新竹、嘉義、雲林、彰化及屏東也都有小範圍5G覆蓋，而東部及離島則不明顯。

台灣大哥大

▲台灣大哥大5G訊號（圖中綠色區塊）集中於北中高三都。點圖可放大。（圖／截自官網）

台灣大哥大的5G訊號僅集中在雙北、台中及高雄3都，不過覆蓋範圍則明顯較中華電信更大一些，以大台北舉例，台灣大哥大的5G訊號幾乎沿線覆蓋捷運淡水線，但中華電信在士林、芝山、北投等站皆無5G覆蓋。

遠傳

▲遠傳5G覆蓋範圍遍及東部（圖中偏淡藍色區域）。點圖可放大。（圖／截自官網）

遠傳的5G訊號點明顯較中華電信及台灣大哥大更多，包括宜蘭、羅東、花蓮縣能看到明顯訊號，不過單一城市的覆蓋範圍也明顯小得多，以大台北地區舉例，包括蘆洲、林口都未在5G覆蓋範圍內。

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