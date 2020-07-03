電信三雄5G開台　資費懶人包一次看

▲台灣電信三雄5G服務皆已開台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

本週可說是台灣5G最熱鬧的一週，中華電、台灣大，以及遠傳電信皆已正式宣佈5G服務開台，並且釋出相關資費優惠。

三家電信業者5G資費皆為599元起跳，中華電與台灣大皆推出8個資費級距，而遠傳電則為7個級距。三家業者皆以1,399型為吃到飽與吃不飽的分水嶺。

請繼續往下閱讀...

▼電信三雄5G資費比較。（表格／記者邱倢芯整理，點圖可放大）

中華電信

中華電5G資費分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

1,399 型為吃到飽與吃不飽的分水嶺，1,399 型（含）以上為吃到飽資費，1,199 型（含）以下為吃不飽的資費選擇。

吃不飽的資費有每月的數據限制，1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

▼中華電信5G啟用典禮（圖／記者周宸亘攝）

台灣大哥大

台灣大資費也分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。與中華電不同的是，台灣大提供了1,899型的選擇，而中華電則是1,799型。

▼台灣大哥大5G資費設定8個級距，599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。（圖／記者周宸亘攝）

1,399 型一樣是「吃到飽」與「吃不飽」的分水嶺；1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

遠傳電信

遠傳將5G資費分為7個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,799 型，以及2,699型，並沒有1,599型的級距。

1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。

「吃不飽」資費用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是直接變為4G吃到飽。

▼遠傳電信算是對於流量魔人最「友善」的業者。（圖／記者邱倢芯攝）

流量魔人要注意！三大都有熱點分享限制

為了避免4G時代的「流量魔人」再現，三家業者這次也針對「熱點分享」功能做出一定的限制。

在中華電方面，「吃不飽」資費的用戶若是開啟熱點分享，用量會與行動上網合併；「吃到飽」用戶熱點分享量有限制。

1,399型分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

而台灣大吃到飽資費的用戶可以盡情使用熱點分享，同享專案優惠吃到飽，不過，這項吃到飽熱點分享優惠，僅限於2020年10月31日前申辦者可享有，之後申辦吃到飽用戶，熱點分享會有限制，1,399型熱點分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,899型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

遠傳電信算是對於流量魔人最「友善」的業者，「吃不飽」資費用量到了雖然會降速，不過999型與1,199型會直接變為4G吃到飽，但599型與799型會直接降速為5 Mbps。

只不過要注意的是，599型與799型用戶雖然上網用量到了速度會降為4G吃到飽，不過在「熱點分享方面」，在上網用量到了之後若再開啟「熱點分享」功能，那麼熱點分享的接收端（如他人手機）的網路速度就僅有10Mbps。

用戶若是在2020年11月1日前申辦「吃到飽」資費，其熱點分享量一樣享「吃到飽」的優惠；若是在2020年11月1日申辦的用戶，1,399型熱點分享量為50GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。