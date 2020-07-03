台指期大漲143點　分析師：多方持續上攻、有望站上12000點

▲台指期7月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（3）日開盤上漲93點，來到11788點，早盤雖有出現小幅拉回，但隨後跌幅收斂並維持在11800附近震盪緩漲，終場以11838點作收，上漲143點，與現貨相較，逆價差71.16點。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，今天加權指數突破了近期的高點，雖然期貨有點受到近期除權的影響，不過因為加權指數的強勢表現也帶動整體，目前期、現貨都已經突破區間高點，因此預估接下來台指期有機會往12000點挑戰，除非近期有出現跌破月線的情況，才會被視為多方攻勢暫停。

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容逸燊說，目前利空消息主要會以疫情、中美關係為主，但由於近期美國部分州也已宣布要開始戴口罩，且大家對於疫情的防疫也都有一定的認知，在疫情的控管上應該會是往樂觀方向走，不過由於下周一公布的疫情確診等相關數據都是累積整個周末，若是下周一出現不樂觀數字恐怕也會影響台指期的走勢。

若是下周想要攻上12000點，容逸燊則說，比較大的機會點將會落在下周的下半周，且目前電子期或相對於金融期貨來的強勢，這樣的走勢在下半年應該都會持續維持，主要是電信三雄的5G都陸續開台，這也將帶動電子類股的走勢，因此近期內往上攻上12000點是有很大的機會。

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