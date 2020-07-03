岳母搬進來同住照顧2歲兒　他「壓力大」怒勒死妻隨後輕生

▲男子感受到與岳母同住的壓力，與妻子爆發爭吵。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

家人住在一起本意是能互相照顧，卻因相處不融洽釀成悲劇。英國一對夫妻就因為岳母搬進來住而陷入爭執，老公基里爾（Kiril Nemcev）在盛怒之下勒死老婆拉娜（Lana Nemceva），隨後輕生結束生命。當時他們的孩子還在樓上睡覺，完全不知人生從此變調。

《太陽報》報導，這起憾事發生在去年9月4日，近期案件調查結果出爐。這對夫妻的房客當時下班回家，竟發現32歲的基里爾雙手纏繞著電線，33歲的拉娜則明顯沒了生命氣息，倒在浴室地板。

基里爾的胃部外觀被發現有著淺淺的刺傷，據信是拉娜遭勒死前所為。事發當下，夫妻倆的2歲兒子奧斯卡（Oscar）正在樓上熟睡，不知道他已經失去爸媽。

Just heartbreaking. 由 The Sun 發佈於 2020年7月1日 星期三

據了解，男方的岳母搬進去住，可能是要照顧這對夫妻的孩子，但家庭關係卻變得緊繃。史丹佛郡（Staffordshire）警局探長伊森（Dan Ison）認為，基里爾那時有些焦慮問題，也曾諮詢醫師建議，「我相信他接受藥物治療。」他補充，拉娜的母親柳博夫（Liubov Zatsepina）與夫妻倆同住後，氣氛變得緊張。

基里爾被驗出生前體內含有少量酒精，不過沒有毒品反應；調查指出，他可能用手臂壓在妻子頸部，導致對方喪命。警方得出的結論是夫妻發生爭執，拉娜刺傷老公，接著自己被掐死；男方最後則是決定輕生。

這對夫妻來自拉脫維亞，隨後在英國定居，各自找到穩定的工作。然而，基里爾並不滿意這段婚姻，據悉還在對妻子動手前上網搜尋該如何離婚。

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