苗栗縣警局人事異動　督察長及竹南、大湖2分局長履新　

▲苗栗縣警察局督察長、竹南警分局長、大湖警分局長人事異動，3日上午在縣警局禮堂舉行聯合交接典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局3日舉行竹南與大湖分局新、卸任分局長聯合交接典禮，縣長徐耀昌布達命令後表示，警察局這一波人事異動，包括日前履新的督察長劉文雄，及新到任的竹南分局長楊贊鈞與大湖分局長何孟宗，3位警官都有豐富完整的學經歷，相信對新職務都能駕輕就熟，他強調向來重視治安及交通兩大工作，勉勵警局團隊持續齊力付出，營造永續安全、幸福宜居的苗栗。

原警察局督察長謝志敏榮陞桃園市警局督察，職缺由花蓮縣警察局督察長劉文雄接任；竹南分局長張文川調任嘉義市警局第一分局長，職缺由彰化縣警局溪湖分局長楊贊鈞接任；大湖分局長林鼎鈞調任基隆市警局第三分局長，職缺由花蓮縣警局新城分局長何孟宗接任。

▲新任苗栗縣大湖警分局長，由何孟宗（左）接任；至於楊贊鈞（右）則接任苗栗縣竹南警分局長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，原任督察長謝志敏、分局長張文川及林鼎鈞，過去展現良好的領導力也拚出優異績效，同時順利完成各項任務，因此在此次職務調整中，獲警政署拔擢重用，榮調更重要職務，而以他們的工作能力和精神，相信一定可以勝任新職。

而新任督察長劉文雄、分局長楊贊鈞及何孟宗，個個都有完整又豐富的學經歷和領導能力，楊還擔任過大湖分局長，相信3人對於新職都很快就能駕輕就熟，就任後馬上發揮所長，繼續推動治安維護工作，同時維持單位間的橫向聯繫與協調合作，創造更輝煌成果。

徐耀昌強調，他非常重視治安與交通工作，警局在局長翁群能領導下，群策群力維持治安平穩、交通順暢及有感的為民服務，讓鄉親都能安居樂業，感謝警察同仁的犧牲奉獻，希望持續齊力付出，營造永續安全、幸福宜居的苗栗，也期許全力投入轄區治安及交通維護工作，確保民眾生命財產安全，再接再厲，實踐為民保姆之警政價值。

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