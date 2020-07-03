暑期工讀勞動權益要注意！　勞動部：將展開1400場勞動專案檢查





▲勞動部呼籲，暑期工讀要注意勞動權益。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

隨著暑假即將來臨，許多學生都會選擇透過打工方式先體驗瞭解職場生活，進而累積個人工作經驗與能力，勞動部特別提醒雇主與青少年朋友，工讀生的工時、工資及休假等勞動條件，均與一般勞工享有相同的權益，事業單位若是違法將會依法開罰。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩表示，根據《職業安全衛生法》針對青少年職場保護，規定雇主如僱用「未滿18歲」的青少年，不得使其從事危險性或有害性之工作，此外，《勞動基準法》並規定應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件，雇主若違法，將依勞基法46條裁罰2-30萬元。

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而在工時部分，許莉瑩指出，「15歲以上未滿16歲或未滿15歲國民中學畢業者」每日工作時間不得超過8小時，每週工作時間不得超過40小時，例假日與夜間8時至翌晨6時間不得工作，雇主應依規定辦理相關事項，以免觸法。

另外，勞動部將在7月至9月間將針對打工熱門之行業，就工資、工時、休息、例假、休假及性別工作平等法相關規定，啟動「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」，並將特別檢視未滿18歲之青少年打工族之勞動狀況，以事業單位常見違反事項，如「延長工時未加給工資」、「國定假日出勤未加給工資」、「未依法給予一例一休」等列為監督檢查重點。

許莉瑩說，由於今年疫情影響，部分工時勞工也成為相對弱勢族群，比起全職員工，部分工時人員比較容易遭到減班的情況，因此在今年共計1400場次的專案勞檢中，也會將重點放在部分工時的勞動檢查上。

最後，勞動部呼籲，雇主要重視員工的勞動條件及職場安全，並遵守勞動法令規定；青少年朋友打工時，如發現雇主有違反法令情事，可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護勞動權益，雇主如因勞動法令認知不足而有協助需求，亦可提出諮詢或訪視輔導申請。

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