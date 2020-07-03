華碩電競筆電傳捷報　4月市佔22.6%稱霸全球

▲華碩電競筆電傳捷報。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（3）日宣布電競筆電傳來多項好消息，根據知名市調公司最新統計資料顯示，華碩電競筆電今年4月以22.6%市佔稱霸全球，其中搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電，市佔超過30%，佔總體市場近1/3，奪得全球銷售冠軍。

華碩表示，電競筆電在歐洲與中東、非洲(EMEA, Europe Middle East & Africa)地區，以及亞太(APAC, Asia Pacific)地區，今年前4月，總體銷售創市佔第一的亮眼佳績，為華碩與ROG玩家共和國奠定最受全球玩家歡迎的電競品牌地位。

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華碩指出，為了乘勝追擊，ROG將在全球各地陸續推出多款搭載Intel最新第十代處理器的全新精銳重裝，搶攻玩家換機、購機首選，包括「ROG Zephyrus Duo 15」與「ROG Zephyrus S17／S15／M15」西風之神系列、「ROG Strix SCAR 15／17」系列，還有極具電馭叛客風格的「ROG Strix G15／17」潮流系列，以強大效能和多元選擇，滿足使用者在電競或內容創作等領域的嚴苛需求。

華碩說明，除了陣容堅強的頂尖硬體配備，華碩與ROG玩家共和國也持續扮演推動電競潮流的領頭羊角色，積極拓展、豐富玩家視野，為其帶來更多與眾不同和最無與倫比的娛樂饗宴，近日更攜手全球知名電音才子Alan Walker進行跨界合作。

華碩宣布，7月下旬更預計舉辦為「ROG Zephyrus Duo 15」量身訂製的「Art of the Duo」線上活動，屆時將邀請國際重量級饒舌歌手、傳奇搖滾天團與知名動畫師等神秘嘉賓共襄盛舉，參與活動的玩家將有機會與名人們一同分組創作影音作品，最後經全球ROG粉絲票選後之勝出者，即有機會獲得全新ROG Zephyrus Duo 15及多款ROG週邊配件。

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