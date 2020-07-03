女子遭性侵後睡著…恐龍法官：不符合正常反應！　資深律師：是厭女症

▲印度幾乎每年都會舉辦大型「反性侵」示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

印度一名法官日前在裁定一名性侵犯獲准保釋時，竟在敘述保釋原因時，將矛頭指向被害女子，表示被害人在遭到性侵後的反應，不符合印度女性的行為，「沒有人會在被性侵後還累到睡著，我們的女性在被性侵後不該是這種反應的。」此言一出引起輿論撻伐，更有律師要求最高法院出面解決。

根據BBC報導，印度卡納塔克邦高等法院（Karnataka High Court）法官迪希特（Krishna S Dixit）上週在裁定一名性侵犯獲准保釋時，竟在敘述保釋原因時，將矛頭指向被害女子，不斷詢問她，「為何要在半夜11點回辦公室？」、「為什麼不拒絕和被告一起喝酒？」、「為什麼允許被告陪伴到隔天早上？」

迪希特說，「她（受害女子）給出的解釋是，在被告作案後，她累得睡著了，這和印度女性的行為不相稱。」迪希特接著表示，「我們的女性在被性侵時，不該是這種反應的。」

A shocking code of conduct for women after rape — by a justice system led by men ! Brilliant illustration by @penpencildraw !!@namitabhandare @barandbench @LiveLawIndia https://t.co/htkcqAJ9LD — Kota Neelima (@KotaNeelima) June 29, 2020

此言一出引發各界怒火，印度民眾猛酸法院是否該出版「性侵被害者指南」，也有網友整理出近幾次性侵案中，「恐龍法官」的荒謬發言，包含「你應該立刻在『痛苦、卑微、崩潰』的狀態下趕回家，否則這是不尋常的」、「不要因為威脅就被性侵，否則就會顯得你在濫交」等。

資深律師巴特（Aparna Bhat）向印度首席法官和最高法院的三名女性法官提出公開信，要求對此裁決作出回應，因為法官的言論出現嚴重的「厭女症」，若不出言譴責，等同於同意他們的言論，「難道法律有規定被性侵後要做出何種反應嗎？難道『印度女性』是符合特殊標準的規範嗎？」

▲印度平均每15分鐘就會發生一起性侵案。（圖／達志影像／美聯社）



邦加羅爾女權運動人士布夏（Madhu Bhushan）怒批，「（法官言論）讓人們忽略了暴力侵害女性的問題有多嚴重。」布夏強調，她並非質疑裁決，而是法官不該對被害者作出評論，尤其法庭的命令將語言的性暴力正常化，強化了「性侵是女生的錯」的錯誤觀念，「評斷女性不是法官的責任，這一切與法律無關。」

根據印度政府數據指出，該國每年會發生數千起性侵案，且數量仍在增加；印度國家犯罪記錄局（NCRB）的統計資料也顯示，2018年警方受理3萬3977起性侵案，平均每15分鐘就發生一件。不過相關活動人士指出，實際的數字遠比這個還要高。

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