投訴上級性騷擾　美國女兵慘遭肢解，死前或遭性侵

▲慘遭殺害並肢解的女兵凡妮莎․吉倫。（圖／美國陸軍檔案照片)

國際中心／綜合報導

今年4月時，20歲的美國女兵在基地內人間蒸發，自此下落不明， 由於調查進展緩慢，引發輿論熱議。她的部分遺體日前終於被找到。

代表家屬的律師周四(2日)表示，美國陸軍調查人員認為，這名女兵是在服役的基地內被另一名士兵殺害，屍體被肢解後埋在樹林中。律師稱整起事件是「毀滅性的、可怕及野蠻的」。

《洛杉磯時報》報導，這名美國女兵名字是凡妮莎․吉倫(Vanessa Guillen)，今年20歲。 4月22日她在德州胡德堡軍事基地(Fort Hood)內失蹤。房間內發現了她的汽車鑰匙、身份文件和錢包。

美國有關部門曾懸賞尋找她的下落，賞金從2.5萬美元(約75萬元新台幣)提高到5萬美元(約150萬元新台幣)。但調發展一直膠著，讓家屬焦慮萬分。

6月30日，軍方調查人員終於在貝爾郡一條河流附近發現了吉倫的部分屍體。代表家屬的律師 卡瓦姆說，陸軍刑事調查司令部告知她，胡德堡軍事基地的另一名士兵羅賓遜(Aaron David Robinson)承認，在軍營內用錘子砸死了吉倫，後來肢解了屍體，埋在樹林中。

卡瓦姆7月1日傍晚跟調查人員見面。對方告訴她，嫌犯已經清理過吉倫的遇害現場，並將屍體放在箱子裡搬到附近河邊。他試圖燒掉屍體，後來用刀將其肢解，最後掩埋。

卡瓦姆在記者會上指出，吉倫臨死前曾對嫌犯提出過性騷擾投訴，她對此表示擔憂，因為對方是她的上級，她擔心會遭到報復。卡瓦姆強調：「整件事是毀滅性的、可怕及野蠻的。」

陸軍方面稱，嫌犯羅賓遜已經自殺身亡，另一名女嫌犯阿吉拉(Cecily Aguilar)因涉嫌「破壞證據」被捕，她是胡德堡軍事基地一名前士兵的分居妻子。

本周稍早前，一名在當地工作的男子報案稱附近有惡臭。 還有人稱曾目擊到似乎有人「在掩埋屍體，並且在上面撒了石灰、混凝土等」。

卡瓦姆說，吉倫家人相信她曾遭到嫌犯性侵，並呼籲美國國會進一步調查。她說：「 我們的心都碎了，而且感到十分痛苦和沮喪。這本來是不該發生的事，我們要求真相。如果吉倫發生了這種情況，那麼在我們的姐妹、母親、女兒及任何人的身上都可能發生。 」但陸軍調查人員2日表示，目前沒有證據證明吉倫曾遭到性侵。