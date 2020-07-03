快訊／台星公布5G開台前限定資費　月租699元享不限速吃到飽

▲台灣之星公布5G開台前優惠資費。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨著各家電信業者5G服務陸續商轉，台灣也已正式進入到5G時代，面對5G飆高的頻譜標金，以及4G時代因市場競爭成形的平價吃到飽環境，5G資費從開台前便成為了市場關注的焦點；台灣之星雖然尚未宣布開台，不過也搶在今（3）日公布「5G資費第一彈」，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要「電信老大哥」半價資格，月租699元，再享網外/市話加碼送250分鐘。

▼台灣之星5G開台前優惠資費。（圖／台灣之星提供）

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台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星站在消費者立場貼心推出5G資費第一彈，限時預約登記即享未來不再有的「預約5G半價」，挑戰市場最低價，月租699元，單辦門號只要三大電信半價即可享有3.5GHz全市場 個人頻寬最大的5G不限速上網吃到飽，邀請全民與台灣之星一起邁入5G新紀元。

此外，台灣之星老客戶凡於7/31前續約月租599元起4G資費方案，不必等5G開台，即可獨享老客戶5G雙重優惠：

˙最高免費2年5G體驗。

˙ 5G手機再多折最高6,000元。

不僅如此，老客戶還能擁有最大彈性，無需屈就5G初期環境限制，升級免費使用5G的時間及選領5G手機的時間由用戶自己決定。尚未符合續約資格的老客戶，也可以透過原約升級，同享最高免費2年5G體驗，原合約約期不延長。

▼台灣之星老客戶免費5G體驗時間對照表。（圖／台灣之星提供）

另一方面，因應「振興三倍券」 於 7/15(三)正式上路，台灣之星也將推出物超所值的振興專案，凡持振興三倍券申辦 4G 指定資費 方案，無論搭配手機或娛樂家電都享券面價值加碼放大，用消費者有感的實際優惠呼應政府刺激經 濟復甦。