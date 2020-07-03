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騎乘位車震影片被瘋傳　聯合國駐以色列兩職員遭停職

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▲從影片中可見，一名穿著紅色洋裝的女子跨坐在後座一名男子的身上，兩人正在發生性行為。 （圖／影片截圖)

從影片中可見，一名穿著紅色洋裝的女子跨坐在後座一名男子的身上，兩人正在車震。(圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

一段聯合國工作人員「可能」發生不當性行為的影片在網路上瘋傳後，「今日俄羅斯」(RT)網站周四(2日)報導，兩名聯合國駐以色列的工作人員當天被停薪停職。

報導指出，這兩人被認為是聯合國「停戰監督組織」(United Nations Truce Supervision Organization,UNTSO)的工作人員。聯合國秘書長發言人杜加里克(Stephane Dujarric)當天告訴「英國廣播公司」(BBC)說：「鑑於兩人被指控未能遵守國際公務員應有的行為準則，且情節嚴重，(暫時)停職是恰當的。」

杜加里克同時告訴記者，當這段影片最初出現時，他感到「震驚和深深的不安」。

稍早之前，一段18秒的影片在社群媒體上瘋傳。從影片中可見，一輛明顯出現聯合國標誌的車輛在一條繁忙街道上行駛中途停下來時，清楚發現一名穿著紅色洋裝的女子跨坐在後座一名男子的身上，兩人正在發生性行為。 車內除了駕駛人之外，還有其他人。

報導指出，該事件發生在以色列特拉維夫。6月底相關影片在網路開始瘋傳，最終促使聯合國展開調查。 6月28日淩晨，聯合國官媒發布消息稱，已開始對這段在社群媒體上流傳的影片展開調查。

聯合國秘書長發言人杜加里克在紐約舉行的線上記者會上發表聲明，確認這段不到半分鐘影片中顯示的四輪驅動越野車內，載有「可能被派往聯合國停戰監督組織的人員」。杜加里克表示，預料內部調查很快就會結束，並將「立即採取適當行動」。

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