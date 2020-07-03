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工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

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▲工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院47週年院慶「伸手」護台灣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導
 
工研院今（3）日舉辦47週年院慶，特別展出多項防疫科技，以及大南方產業發展的推動成果，包括體溫偵測的「熱影像體溫異常偵測技術」、快速檢測病毒的「核酸分子檢測系統」、「零接觸式防疫科技平台」、「正壓式檢疫亭」，針對疫情影響下的20項台灣產業，協助產業掌握疫情後的商機。

工研院今年院慶邀請到副總統賴清德與經濟部長王美花參觀特展，他們頻頻對工研院的研發「按讚」，並肯定工研院創新自主研發與產業化推動的成果，像是「正壓式檢疫亭」就獲得副總統賴清德的盛讚，可以在疫情期間，捍衛醫護人員採檢時的安全。
 
副總統賴清德致詞時表示，工研院是國家產業創新最重要的研發機構，從創立至今47年來，工研院永遠在思考如何深耕技術，並在國家有難時，發揮最大戰力，尤其是這次肺炎疫情，工研院研發多項防疫科技，是防疫幕後英雄。

賴清德指出，全球受到疫情、數位經濟與科技貿易戰的衝擊，台灣產業均面臨嚴峻挑戰，期許工研院未來能夠完成三項使命，第一為工研院是政府產業創新重要的協助者，政府「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，需要更多工研院的投入與貢獻；第二則是疫情改變人類生活方式及產業供應鏈，這是台灣的新契機，期待工研院發揮創新精神，引導國家因應新變局。

請繼續往下閱讀...

賴清德進一步指出，第三是全球5G時代已經來臨，工研院應發揮關鍵性力量，以科技協助產業在新時代更具競爭力，並推動「大南方、大發展」的南臺灣發展計畫，現已初具規模，期待未來工研院能把南部區域的能量進一步擴大，鏈結六甲院區、沙崙智慧綠能園區、高雄高值材料與循環技術創新園區的能量，推動南台灣產業發展。

▲工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院47週年院慶大秀創新防疫科技亮點。（圖／記者姚惠茹攝）
 
工研院董事長李世光表示，工研院長久以來累積的研發質量，4度獲「德溫特全球百大創新機構獎」、12年連續奪得「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」、3度榮獲「CES創新獎（Innovation Awards）」及2項「愛迪生獎（Edison Awards）」等指標性意義的國際大獎，突顯台灣前瞻科技實力被國際持續看見與認可。
 
工研院院長劉文雄表示，工研院在疫情爆發期間，以「備齊防護裝置」、「建立檢測病毒能量」，以及「強化醫療照護」等三大類防疫部署策略，運用科技力守護臺灣，並在疫情過後的「新常態（New Normal）」市場，工研院也超前部署，發展「台灣智慧價值」，從製造優先轉為智慧價值的臺灣總部思維，輔以描繪未來生活情境來發展關鍵技術，擘畫「2030技術策略與藍圖」，對準政府六大戰略產業與2030科技願景。

劉文雄指出，工研院今年特別展出多項防疫科技，其中在防疫科技成果方面，從2月中加入「口罩國家隊」建置生產口罩機台外，也與台塑公司合作，運用國產原料，開發醫用口罩中間層的熔噴聚丙烯材料，積極突圍國外技術壟斷限制，開創台灣自製口罩供應鏈契機。

劉文雄分享，工研院研發包括體溫偵測的「熱影像體溫異常偵測技術」、快速檢測病毒的「核酸分子檢測系統」、協助居家檢疫的「智慧關懷居家管理系統」、與北醫合作「零接觸式防疫科技平台」、與台大醫院新竹生醫園區分院及新竹馬偕醫院合作「正壓式檢疫亭」，強化醫療照護能量、守護醫護安。

劉文雄強調，工研院從無到有，短短17天完成「台灣第一台醫療級呼吸器原型機」，為台灣產業爭取布局高階醫材的機會，並成立「COVID-19疫情影響觀測專區」，針對疫情影響下的20項臺灣產業，提出因應對策與建議，協助產業應對疫情，掌握疫情後的商機。

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