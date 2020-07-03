「川金會」10月登場？波頓暗示川普「勝選關鍵」：拿北韓當最後籌碼

▲波頓指出，川普有可能在今年10月會晤金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在與歐盟視訊會議時曾表示，將協助呼籲北韓（朝鮮）重回談判桌，並敦促美國總統川普在11月大選前會晤北韓最高領導人金正恩；南韓外交部長康京和也在2日記者會透露，已透過多種外交渠道與美方保持密切交流。對此，白宮前國安顧問波頓（John Robert Bolton）推測，川普不排除在10月舉行美朝會談。

根據《韓聯社》，波頓2日（美東時間）在紐約駐外記者協會上解釋，美國有個政治術語稱為「十月驚奇」（October Surprise），在總統大選前1個月，通常是參選的其中一方會準備好新聞爆料，或是舉辦特大型活動，以用來挽回民心、爭取選票，「當總統（川普）處於艱難時，可能會想邀他的朋友金正恩舉行會談，藉此扭轉情勢。」

針對北韓議題，波頓一直以來是行事作風強硬的鷹派。他毒舌批判川普對北韓的政策，表示川普根本只是為了拍美照，虛度2年光陰，反而無形中為北韓爭取研發核武與彈道飛彈的時間。

▲前美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，美國不少朝鮮半島問題專家皆認為，的確不能排除川普欲藉北韓在選情中翻盤的可能。

美國智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）研究主任卡吉亞尼斯（Harry J.Kazianis）透露，從上周起華府高層就不斷釋出舉辦美朝會談的消息，「雖不知傳言是否為真，但這代表確實有這種可能。美國可能在峰會中要求北韓完全廢除寧邊核武設施，以鬆綁對北韓約30%的經濟制裁做為交換條件。」

美國戰略與國際中心（CSIS）韓國研究主任車維德（차유덕，Victor D. Cha）則提到在波頓出版的回憶錄中，曾提及川普在內部會議時曾向幕僚提出解除部分對北韓制裁的想法，這暗示著「十月驚奇」川普會晤金正恩，並非完全不可能，加上唯一的強硬派波頓早就被解雇。

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