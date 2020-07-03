每日可吞噬1個太陽！新發現「最大食量黑洞」...質量是太陽340億倍

▲目前發現的最大黑洞「J2157」正以史無前例的高速增長中。（示意圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）最新刊登的一則研究指出，天文學家在距離地球超過120億光年處，發現了目前最大的黑洞「J2157」，達太陽質量的340億倍，還被戲稱為「怪物」，這個怪物的「食量很大」，每日要吞噬量約合一顆太陽質量的物質，正以史無前例的高速增長中。

據CNN報導，刊登在《皇家天文學會月報》的最新研究指出，研究人員早在2018年5月就發現了這個巨大且飢餓的黑洞，其驚人的「食量」、「增長速度」更超出既有常識，這個黑洞平均每天所消耗的吞噬量竟就相當於一顆太陽的質量，讓科學家大吃一驚表示，「從未見過如此飢餓的黑洞」，而在進一步的研究後，他們對這個被戲稱為「怪物」的黑洞終於有了其他更深入的了解。

「怪物」被正式命名為「J2157」，距離地球超過120億光年，天文學家現在仍在持續了解這個巨大黑洞在宇宙初期是如何演化、生長的。澳洲國立大學（ANU）天文學與天體物理學院的首席研究員昂肯（Christopher Onken）在聲明中表示，怪物的「質量大約是銀河系中心黑洞的8000倍」，如果銀河系黑洞要達到同樣的質量，則必須吞噬「銀河系所有恆星中的三分之二」。

由於「怪物」的食量很大，因此雖然光線無法從黑洞中逸出，但黑洞卻會發射出X射線和紫外線，其發出的紫外線也正是人類首次發現它的原因。「怪物」被天文學家認為是最亮的類星體，因為它會射出大量的能量，所以如果從望遠鏡來觀測，看起來就像恆星一樣。

另名研究人員沃爾夫（Christian Wolf）則表示，「由於黑洞每天吸收的所有氣體會產生大量的磨擦和熱量，因此黑洞的生長速度快，亮度也比整個銀河系大數千倍」，如果把「怪物」放在銀河系的中心，看起來會比滿月還要亮十倍。