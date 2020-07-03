快訊／遠傳5G資費出爐　「量到降速」變4G吃到飽！

▲遠傳電信5G資費公布。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信5G服務今（3）日正式開台！官方也同步公布了5G資費，跟中華電與台灣大不同的是，遠傳將5G資費分為7個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,799 型，以及2,699 型，並沒有1,599型的級距。最值得關注的是，999 型與1,199 型上網用量到了之後雖會降速，但用戶手機端會直接轉為「4G高速飽」。

與中華電和台灣大一樣，遠傳將1,399 型設為5G「吃到飽」、「吃不飽」的分水嶺，1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。

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「吃不飽」資費用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是直接變為4G吃到飽。

「吃不飽」資費的熱點分享量一樣有限制，會與行動上網量合併計算，但要注意的是，599型與799型用戶雖然上網用量到了速度會降為4G吃到飽，不過在「熱點分享方面」，在上網用量到了之後若再開啟「熱點分享」功能，那麼熱點分享的接收端（如他人手機）的網路速度就僅有10Mbps。

用戶若是在2020年11月1日前申辦「吃到飽」資費，其熱點分享量一樣享「吃到飽」的優惠；若是在2020年11月1日申辦的用戶，1,399型熱點分享量為50GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。