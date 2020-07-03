國際金價周四小幅上漲　分析師：後市有望再攻1800美元大關

▲國際金價周四小幅上漲0.4% 。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國6月非農業就業人數成績亮眼，不過市場仍擔憂疫情持續惡化，國際金價周四小幅上漲0.4%，報每盎司1790.9美元。截至今日上午11點24分，8月黃金期貨價格下跌0.12%至每盎司1787.8美元。

黃金期貨價格本周一度漲破每盎司1800美元，為8年來首見，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）認為，金價於今年下半年將持續走高，預測未來幾年黃金將再創新高。

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漢森在研究報告中指出，近期金價穩定在每盎司1700美元左右，4月全球因新冠肺炎疫封鎖措施全面出籠之際，金價也出現了「雲霄飛車」般的走勢。不過他仍強調，黃金仍是2020年以來唯一顯示正收益的「關鍵」商品。

他補充道，有許多理由相信，今年金價將再次達到至少每盎司1800美元的關卡，並於未來幾年再創新高。不過盛寶銀行並沒有對預期的高點提出具體的數字預測。

許多分析師看好黃金，Allegiance Gold營運長 Alex Ebkarian本周也預期，下半年美國總統選舉結果公布前，金價將漲至每盎司1800美元至2000美元之間；若民主黨籍候選人拜登當選，則金價有望突破2000美元關卡。

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