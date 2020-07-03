　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股衝破11900點！台積電強漲逾2%　指數收11909點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在11909點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國非農就業人數優市場預期，帶動美股四大指數收漲，台股今 (3) 日受到激勵，股匯齊揚，在大型權值股台積電和IC 設計族群助攻下，開盤隨即大漲百點，指數一度突破 11900 點，最高來到11933點，終場收在11909點，上漲104點或0.88%，成交量2160.68億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以329.5元作收、上漲12.33%；鴻海（2317）以85.3元作收、下跌0.81%；股王大立光（3008）以4325元作收、上漲1.88%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股中，除了中華電及台塑化分別下跌1.75%和1%外，其餘都上漲。

至於防疫概念股，表現依然強勢，杏輝、美德醫 - DR 攻上漲停，敏成、中天、合一也續揚。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.16%，表現較差者為汽車類股，下跌1.25%。

在美股非農報喜激勵下，亞股全面走揚，新台幣持續在資金帶動下，早盤再度飆升超過 1.4 角，再度升破 29.5 元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日維持高檔震盪，價量表現不錯，整趨趨勢仍是看多。展望後市，簡伯儀指出，台股在資金行情支撐下，指數有望持續攻高，建議投資人可偏多操作。

ET快訊
野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！戴口罩沒人認出..網一看暴動
快訊／今新增1例確診　南非工作男返台探親確診染疫
LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心最新說明
超狂阿公！打造好市多「金孫海陸樂園」VIP等級曝　1.6萬人
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／台星公布5G開台前限定資費　月租699元享不限速吃到飽

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

三化學外商斥資90億在台設研發中心　經濟部：半導體產值衝刺五兆目標

台股衝破11900點！台積電強漲逾2%　指數收11909點

快訊／遠傳5G資費出爐　「量到降速」變4G吃到飽！

國際金價周四小幅上漲　分析師：後市有望再攻1800美元大關

華南銀信用卡挺「安心旅遊」　回饋率最高11.3%

全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

人民幣換匯牌價再創10年來新低　換新台幣5萬多賺近2000元！

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

快訊／台星公布5G開台前限定資費　月租699元享不限速吃到飽

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

三化學外商斥資90億在台設研發中心　經濟部：半導體產值衝刺五兆目標

台股衝破11900點！台積電強漲逾2%　指數收11909點

快訊／遠傳5G資費出爐　「量到降速」變4G吃到飽！

國際金價周四小幅上漲　分析師：後市有望再攻1800美元大關

華南銀信用卡挺「安心旅遊」　回饋率最高11.3%

全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

人民幣換匯牌價再創10年來新低　換新台幣5萬多賺近2000元！

偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

203萬！BMW「入門3系列」 318i Luxury換搭4缸動力、配備很豐富

漢光演習拖靶船台中海域翻覆！　2工人落海漂流20分鐘救起

容易煩躁恐是「更年期」找上門！醫曝4大症狀…特別小心男性腎虛

勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

財經熱門新聞

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

快訊／遠傳5G資費出爐！599元起跳　7種套餐任你選

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

影／三倍券首波加碼太搶手　第二波數位加碼方案出爐

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅　延長5年

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

新台幣升破央行防線　收在29.586元

快訊／三倍券數位申購逼近百萬人次！信用卡綁定持續上升中

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

更多熱門

相關新聞

投資與投機的差別？　財經專家點出關鍵是「回報率」

投資與投機的差別？　財經專家點出關鍵是「回報率」

這幾個月以來台股氣勢如虹，更有幾十檔生技防疫股價值翻倍，從2倍到10倍以上都有。財信傳媒董事長謝金河表示，美元弱勢、新台幣轉強，這陣子從境外滙回台灣的資金非常可怕，央行阻升台幣效果也很有限，這股內資回流的錢湧入股市，把生技股及高價IC設計股拉升至天價，卻仍能挺在高檔，這個資金瘋狗浪是30年僅見。

台股早盤上漲105點　指數站上11900點大關

台股早盤上漲105點　指數站上11900點大關

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

大同遭刪除臺灣中型100指數成份股　下周五起生效

大同遭刪除臺灣中型100指數成份股　下周五起生效

快訊／台股站上11800點大關　創四個半月以來新高點

快訊／台股站上11800點大關　創四個半月以來新高點

關鍵字：

台股收盤台股收盤

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面