台股衝破11900點！台積電強漲逾2%　指數收11909點

▲台股終場收在11909點。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陳心怡／台北報導

美國非農就業人數優市場預期，帶動美股四大指數收漲，台股今 (3) 日受到激勵，股匯齊揚，在大型權值股台積電和IC 設計族群助攻下，開盤隨即大漲百點，指數一度突破 11900 點，最高來到11933點，終場收在11909點，上漲104點或0.88%，成交量2160.68億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以329.5元作收、上漲12.33%；鴻海（2317）以85.3元作收、下跌0.81%；股王大立光（3008）以4325元作收、上漲1.88%。

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大型權值股中，除了中華電及台塑化分別下跌1.75%和1%外，其餘都上漲。

至於防疫概念股，表現依然強勢，杏輝、美德醫 - DR 攻上漲停，敏成、中天、合一也續揚。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.16%，表現較差者為汽車類股，下跌1.25%。

在美股非農報喜激勵下，亞股全面走揚，新台幣持續在資金帶動下，早盤再度飆升超過 1.4 角，再度升破 29.5 元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日維持高檔震盪，價量表現不錯，整趨趨勢仍是看多。展望後市，簡伯儀指出，台股在資金行情支撐下，指數有望持續攻高，建議投資人可偏多操作。