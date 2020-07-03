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超狂教授看「楔形文字」食譜！巧手還原4000年前佳餚...驚呼：超美味

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實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情讓許多人只能待在家，不過英國一名教授苦中作樂，透過現存最古老的「楔形文字」所撰寫出來的石板食譜，成功在家親手烹飪出近4000年前的美味料理，驚呼是「我吃過最美味的美索不達米亞（Mesopotamian）餐點」。

據《今日印度》（India Today）報導，這名教授比爾（Bill Sutherland）任職於劍橋大學，他在推特上PO文表示，由於疫情讓他不能出門，因此決定參照「楔形文字」的食譜，來做些巴比倫美食。而後，他還將自己烹飪的餐點照片PO上網，並簡單說明製作方法，吸引許多人關注。

比爾.薩瑟蘭德分享，他參考食譜做的燉羊肉簡單又美味，加上濃郁的醬汁和蔥、蒜泥，更是令人驚艷。照片中共有5道不同的好料，他浮誇大讚，這整桌好菜是「我吃過最美味的美索不達米亞餐點」。

這個楔形文字食譜出自於《古美索不達米亞會說話：耶魯.巴比倫收藏精選》（Ancient Mesopotamia Speaks: Highlights of Yale Babylonian Collection），是現存最古老的食譜，最早可以追溯到西元前1750年。

此外，本站曾報導《重建楔形文字泥板「食譜」　煮出4000年前的燉羊肉》，哈佛大學的食品學家索倫森（Pia Sorensen）表示，「食譜並沒有很詳細，有的只有4行解說，我們必須做很多假設」。雖然食譜並不是非常詳細，烹飪者仍需要一些基本底子，但當時的菜餚還能流傳至今，仍非常神奇。

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