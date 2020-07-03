高盛: 原油需求在 2022 年前有望恢復到疫情前水平

▲高盛 (Goldman Sachs) 分析師預計， 2022 年前石油需求將完全恢復到疫情前的水平。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

高盛 (Goldman Sachs) 分析師預計，「預計今年石油需求將下跌 8%，然後在 2021 年反彈 6%，並將在 2022 年前完全恢復到疫情前的水平。且10年內不會見高點。」

由於通勤活動的回升、在國內旅遊時改開汽車來取代搭飛機，汽油在石油產品中的需求恢復最快，尤其是在美國、歐洲和中國。另外預計到2021年，因政府通過增加基礎建設支出來改善經濟的努力，這也有助於提升全球石油需求，柴油需求將恢復到2019年的水平。

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然而，高盛警告，航空業的燃料需求已成為新冠肺炎中的最大輸家，若沒有疫苗出現，消費者還是不會選擇搭飛機出遊。因此，高盛預計航空燃油需求至少在2023年之前不會重回新冠疫情前的水平。

雖然油價在今年第2季出現大幅反彈，創下30年來最佳的單季走勢。布蘭特原油和美國西德州中質原油分別上漲81%和91%，但今年以來仍下跌超過30%。

國際指標布蘭特原油期貨目前每桶42.85美元；而美國西德州中質原油(WTI)期貨價格為40.65美元。



此外，俄羅斯將在下月起削減全球石油減產幅度，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等產油國組成的OPEC+，預計將從8月起按此前達成的協議削減減產幅度。

諾瓦克指出，「全球石油市場或在7月份實現供需平衡，甚至可能出現短缺，但石油消費無法在明年底前恢復到疫情前的水平，但是今年全球能源行業的投資將減少3分之1，並稱新冠肺炎確診病例數再次暴增也可能會使需求下降。」

OPEC+此前同意累計每日減產約970萬桶，約佔全球消費量的10%，以應對新冠肺炎的衝擊。俄羅斯能源部公布，6月俄羅斯石油日產量從5月的939萬桶降至932萬桶，接近OPEC+協議中設定的產量目標。