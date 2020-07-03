　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中信金控獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」的「能源管理卓越獎」，不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融機構。（圖／中信金控提供）

▲中信金控獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」的「能源管理卓越獎」，不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融機構。（圖／中信金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

面對全球資源耗竭壓力，中信金控致力環境永續發展，近日榮獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」的最高榮譽「能源管理卓越獎」，為台灣金融業之先，於2011年導入「ISO 50001能源管理系統」，能源管理績效整體提升16%、減少碳排放5,316公噸，在參選的全球46家企業中得到最高評價，這不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融業者。

主辦單位表示，中信金控獲獎關鍵之一為位於南港中信金融園區的各項環保節能設計，園區裝設總面積達699平方公尺的太陽能板，為減少能源耗損、溫室氣體排放與轉移尖峰需求量，設有雨水回收系統、冷卻樑板空調送風系統（Chilled Beam System）與儲冰系統，以綠色採購使用森林管理委員會（FSC）認證的環保紙類產品，並安裝地磅，有效控管廢棄物與回收物重量。

請繼續往下閱讀...

配合節能目標，中信金控辦公空間不提供一次性紙杯與餐具，統一採用LED燈，並配有指向性燈具遙控器隨時調控燈光，自然照明採雙層玻璃幃幕，隔離紫外線與太陽熱能，而金控子公司中信銀行每個月檢討各分行的節電幅度，並仿效總行節電計畫，如因應季節變化調整招牌燈的開關節制、結束營業前半小時調整空調、不常使用的倉庫或走道改設感應燈具、廁所水龍頭裝設節水器等，將環境永續與節約能源落實辦公生活中。

中信金控2011年起接受經濟部能源局與財團法人台灣綠色生產力基金會輔導，導入「ISO 50001能源管理系統」，2012年成為台灣第一家獲此驗證的金融機構，為積極落實節能減碳政策，因應全球暖化及氣候變遷加劇，中信金控各子公司及中國信託銀行全台分行共194個據點皆通過英國標準協會（BSI）頒發「ISO 50001能源管理系統」等3項ISO國際環境標準驗證，能源管理績效提升16%，減少碳排放5,316公噸、約13.7座大安森林公園一整年的碳吸收量。

此外，中信金控積極將綠色永續思維納入營運環節，中信銀行更舉辦員工節能競賽，節電最多的單位可獲得8萬元獎勵，總獎金達43萬元。以去年為例，因節能競賽節省的電費是總獎金的5倍之多，期盼從企業內部扎根，並與上下游的商業夥伴共同攜手為環境保育貢獻最大心力。

ET快訊
女星「瘋狂騎騎樂」被抓姦！小王竟是老公親弟…兒DNA一驗2兄
快訊／蘇打綠無預警宣布「月底開唱」！全新團名曝光
快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國際金價周四小幅上漲　分析師：後市有望再攻1800美元大關

華南銀信用卡挺「安心旅遊」　回饋率最高11.3%

全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

人民幣換匯牌價再創10年來新低　換新台幣5萬多賺近2000元！

Q3基金布局「人工智慧+投資等級債券」入列　投資專家：不要浪費一場好危機！

快訊／三倍券數位申購逼近百萬人次！經濟部：信用卡綁定持續上升中

大樂透100萬加碼剩34組！　全台3縣市最受財神爺眷顧

投資與投機的差別？　財經專家點出關鍵是「回報率」

陸貨卡關印度衝擊供應鏈　鴻海聲明：已解決不受影響

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

國際金價周四小幅上漲　分析師：後市有望再攻1800美元大關

華南銀信用卡挺「安心旅遊」　回饋率最高11.3%

全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

人民幣換匯牌價再創10年來新低　換新台幣5萬多賺近2000元！

Q3基金布局「人工智慧+投資等級債券」入列　投資專家：不要浪費一場好危機！

快訊／三倍券數位申購逼近百萬人次！經濟部：信用卡綁定持續上升中

大樂透100萬加碼剩34組！　全台3縣市最受財神爺眷顧

投資與投機的差別？　財經專家點出關鍵是「回報率」

陸貨卡關印度衝擊供應鏈　鴻海聲明：已解決不受影響

曾諷振興券脫褲子放屁　柯文哲：我都灌進悠遊卡了

沙灘目擊恐怖巨鳥獵物　女遊客驚嚇詢問：抓走的是鯊魚寶寶嗎？

史上最大規模台灣運動產業博覽會　17日松山文創園區開展

LIVE／陳菊首次拜會立法院　27位監委被提名人總動員

王令麟的一句話讓她投入東森　越南新住民帶領夥伴「日賺萬元」

李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照　向江啟臣、朱立倫請益選舉策略

自由不能被碾碎！香港民主人士擬成立「流亡議會」　鄭文傑證實

鹿港小鎮火鍋店氣爆竄大火！瓦斯工人60%灼傷命危　屋主兒跳樓獲救　

14歲少女「被結婚」！生2子給不了「母愛」...痛訴：心裡只有仇恨和痛苦

泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

財經熱門新聞

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

影／三倍券第二波數位加碼方案出爐　業者推「不設限」搶客

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅　延長5年

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

新台幣升破央行防線　收在29.586元

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

快訊／三倍券數位申購逼近百萬人次！信用卡綁定持續上升中

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

更多熱門

相關新聞

香港資金出走　台灣成為避風港？

香港資金出走　台灣成為避風港？

7月1日，在肺炎疫情肆虐下，大家心驚地度過難熬的半年，2020年上半場結束。這次在《港版國安法》衝擊下的香港股市，半年下跌3762.66，跌幅13.34%，儘管有騰訊，美團及阿里、網易、京東回港撐住大局，但香港資金流失壓力不輕，香港恆生指數在全球的表現仍屬末段班。

國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

金融業服務誰最好？24家列前段班

金融業服務誰最好？24家列前段班

沈榮欽／大同經營權之爭太荒謬　

沈榮欽／大同經營權之爭太荒謬　

關鍵字：

中信銀行金控節能減碳金融永續發展

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面