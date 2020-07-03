全球首家金融業獲獎！　中信金獲聯合國「2020年能源管理卓越獎」

▲中信金控獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」的「能源管理卓越獎」，不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融機構。（圖／中信金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

面對全球資源耗竭壓力，中信金控致力環境永續發展，近日榮獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」的最高榮譽「能源管理卓越獎」，為台灣金融業之先，於2011年導入「ISO 50001能源管理系統」，能源管理績效整體提升16%、減少碳排放5,316公噸，在參選的全球46家企業中得到最高評價，這不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融業者。

主辦單位表示，中信金控獲獎關鍵之一為位於南港中信金融園區的各項環保節能設計，園區裝設總面積達699平方公尺的太陽能板，為減少能源耗損、溫室氣體排放與轉移尖峰需求量，設有雨水回收系統、冷卻樑板空調送風系統（Chilled Beam System）與儲冰系統，以綠色採購使用森林管理委員會（FSC）認證的環保紙類產品，並安裝地磅，有效控管廢棄物與回收物重量。

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配合節能目標，中信金控辦公空間不提供一次性紙杯與餐具，統一採用LED燈，並配有指向性燈具遙控器隨時調控燈光，自然照明採雙層玻璃幃幕，隔離紫外線與太陽熱能，而金控子公司中信銀行每個月檢討各分行的節電幅度，並仿效總行節電計畫，如因應季節變化調整招牌燈的開關節制、結束營業前半小時調整空調、不常使用的倉庫或走道改設感應燈具、廁所水龍頭裝設節水器等，將環境永續與節約能源落實辦公生活中。

中信金控2011年起接受經濟部能源局與財團法人台灣綠色生產力基金會輔導，導入「ISO 50001能源管理系統」，2012年成為台灣第一家獲此驗證的金融機構，為積極落實節能減碳政策，因應全球暖化及氣候變遷加劇，中信金控各子公司及中國信託銀行全台分行共194個據點皆通過英國標準協會（BSI）頒發「ISO 50001能源管理系統」等3項ISO國際環境標準驗證，能源管理績效提升16%，減少碳排放5,316公噸、約13.7座大安森林公園一整年的碳吸收量。

此外，中信金控積極將綠色永續思維納入營運環節，中信銀行更舉辦員工節能競賽，節電最多的單位可獲得8萬元獎勵，總獎金達43萬元。以去年為例，因節能競賽節省的電費是總獎金的5倍之多，期盼從企業內部扎根，並與上下游的商業夥伴共同攜手為環境保育貢獻最大心力。