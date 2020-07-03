台船搶攻離岸風電有成　台灣首艘大型浮吊船訂單到手

▲圖左為台船董事長鄭文隆，台船環海董事長曾國正。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台船董事長鄭文隆今（3）日表示，台船拿下新一代離岸風電大型浮吊船訂單，合約金額達新台幣75億元，將建造台灣首艘也是世界上最先進之全迴旋大型浮吊船，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運，挹注營運可期。

因應世界航運市場的不景氣，台船「超前佈署」將既有的商船本業業務減量，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，落實在未來將營運比重達成各三分之一，替台船公司的未來奠定永續發展的堅實架構，傳承台灣的造船技藝。

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鄭文隆表示，台船環海公司於今年6月30日與台船公司簽署新一代離岸風電大型浮吊船”Green Jade”，合約金額約新台幣75億元之建造合約。本投資計畫新建之船舶“Green Jade”為具備強大4000噸吊升能力、大載運量並兼具綠色環保科技之新世代離岸風電工作船，將可因應未來新世代大型風機之挑戰。

另外，國防部委由台船公司建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」於108年5月開工，預計於111年交船，將為台船帶來46.35億元可觀營收，同時也作為我國海軍最堅實的夥伴。

台船積極配合政府國艦國造政策，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，另有海巡署4000噸級巡防艦四艘統包採購案，以及於基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘(已交一艘)、1000噸級巡防艦6艘建造中。

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