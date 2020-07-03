澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，據傳其中一些病例與防疫旅館保全違規，與隔離旅客發生性行為有關。圖為墨爾本醫護人員正在進行檢測。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，許多病例與首府墨爾本的2間防疫旅館有關。消息指出，旅館保全與隔離旅客發生性關係，釀成確診，當局已經展開調查。維州政府尚未證實性醜聞，但州長安德魯斯（Daniel Andrews）透露，大量病例可能與防疫旅館保全違規有關。衛生部長杭特（Greg Hunt）也指出，有2起確診顯然違規，並導致嚴重後果。

維多利亞州近幾周再掀疫情，1日新增73人確診，使得活躍病例達到370，墨爾本部分地區再度實施封鎖。根據CNN、《衛報》與《澳洲國家廣播公司》（ABC）報導，維州政府宣布對此展開司法調查，試圖釐清防疫旅館員工是否違規。據悉，相關指控包括約聘保全欠缺培訓，其中數人甚至與隔離旅客發生性關係。

墨爾本的新增病例中，31起與斯坦福德廣場飯店（Stamford Plaza）有關，另外一些與雷吉斯旺頓飯店（Rydges on Swanston）有關。但是，上述業者目前沒有做出回應。

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，墨爾本部分地區再度實施封鎖。圖為墨爾本警方2日執行封鎖。（圖／路透）

維州政府尚未證實性醜聞，但州長安德魯斯曾表示，防疫旅館保全違反了感染控管規定，此舉可能與5月底、6月初的「大量病例」有關。他2日宣布，州政府將提供300萬美元支援調查，「這裡發生的事情令人完全無法接受，我們必須知道到底發生了什麼事」。

安德魯也提到，所有國際旅客未來兩周都不得進入墨爾本，隔離計畫將在矯正局官員的監督之下重啟，相關人力改為直接雇用。

衛生部長杭特於2日表示，有2起病例涉及「明顯違規行為，並且導致嚴重後果」。他被問及對於性醜聞的看法時回應，「如果這些說法屬實，那將是完全、完全不可接受的。如果任何人或公司出現不當行為，我們會鼓勵維州當局加以嚴辦」。

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