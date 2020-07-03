大樂透100萬加碼剩34組！　全台3縣市最受財神爺眷顧

▲大樂透端午「100組100萬元」加碼活動倒數第3期開獎，民眾不妨把握機會試試手氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動即將步入尾聲，台灣彩券公司表示，今（3）日為倒數第3期開獎，目前僅剩34組100萬元尚未開出，民眾若購買今天開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的億元頭獎外，還可以對當天加開的34組100萬元加碼獎項。

台彩指出，大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至6月30日已實施7期開獎，共送出66組100萬元獎項，其中58組為1注獨得100萬元獎金，6組為2注均分，2組為3注均分，總中獎注數共計76注。

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根據台彩統計，大樂透端午加碼中獎彩券的買法，在選號方式方面，有51注採用電腦選號（67%）、25注為自選（33%）。

統計也指出，目前累計開出最多端午加碼100萬元獎項的縣市，以新北市（開出15注，20%）位居第一名，台中市（開出12注，16%）排行第二名，台北市（開出11注，14%）則為第三名。

台彩表示，大樂透端午「100組100萬元」加碼活動即將於下周五（7月10日）落幕，今天為倒數第3次的開獎，民眾一定要好好把握加碼最後倒數的機會，同時也提醒，民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。