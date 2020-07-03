Q3基金布局「人工智慧+投資等級債券」入列　投資專家：不要浪費一場好危機！

▲投資專家認為，有危機就會有轉機，因此不要浪費好危機。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂所有步調，對全球經濟也帶來挑戰。不過，第一金投信投資長唐祖蔭表示，有危機就會有轉機，因此投資人「千萬不要浪費一場好危機」，應該趁著市場波動震盪之際，逢回分批進場布局。

唐祖蔭分析，過去一季，全球金融市場谷底彈升，主要受惠於中央銀行寬鬆措施帶來的資金效應，讓股市表現與基本面脫勾；考量總體經濟現況，預期利率水準將長期趨零，並激盪出更大的資金行情，讓股市超前反應，惟震盪頻率、幅度也會隨之增加。

請繼續往下閱讀...

因此，唐祖蔭認為，投資策略應該偏重成長型股票資產，特別看好中長期趨勢明確的AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人等產業；同時，再搭配收息型資產，如高股息的水電瓦斯、實質資產的REITs，以及債信品質好、收益性不錯的美國或富裕國家投資級債，穩健布局。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，疫情帶來三大改變，一是個人消費習慣轉向網路平台，帶動數位支付、遠距服務應用蓬勃發展；二是企業為求生存，加快數位轉型，導入AI人工智慧、大數據分析技術，掌握未來商機；三是美中衝突導致全球供應鏈重組，在地化生產引爆機器人自動化需求。

根據彭博（Bloomberg）資料統計，圍繞在上述疫後新商機的AI人工智慧、金融科技、精準醫療與機器人產業，今、明年獲利都有雙位數的成長機會，顯示中長期成長潛力大，可作為成長型股票資產的首選。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，面對疫情或有二次爆發的可能性、美中新冷戰浮上檯面，加上今年底的美國總統大選等不確定性，讓經濟復甦增添變數，所以債券仍舊是不可或缺的資產。

許書豪強調，美國投資級債、富裕國家債與新興市場美元債等，多由信用評級較高的企業或國營企業發行，債信品質不輸全球公債，殖利率則介於2.5%至4.5%，更勝一籌，可降低資產組合波動度，又能提供源源不絕的現金流，適合作為搭配的債券資產。

▲Q3基金投資布局。（圖／記者楊絡懸製表）