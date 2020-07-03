　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本疫情,東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

▲東京都單日確診數超過120人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

根據《日本放送協會》（NHK）報導，東京都3日確診人數超過125人，這已經是連續第2天確診數超過百人。東京都知事小池百合子表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐。

小池百合子證實，東京都預計3日確診數突破125人，這也是繼2日107人確診後，連續第2天感染人數再度破百。小池百合子在記者會中表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及先前確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐，「仍希望大家在用餐時保持距離，注意維持防疫新生活。」

官房長官菅義偉表示，目前東京都的確診病患年輕人約占7成，大部分的人都有入院治療，重症病患也正在下降，現在仍不是重新宣布緊急事態宣言的時候。菅義偉強調，每個行業都該徹底遵守防疫指導方針，盡快恢復社會經濟活動。

►台灣人「入境日本」時間點曝光！日官員鬆口：預計秋天重啟航班
►北韓鎖國防疫「白米快沒了」！慘動用戰時存糧　官員家屬遭中斷配給

►二手票券豐富 你的生活～

ET快訊
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
差9公尺衝出跑道！A330松山機場驚險落地「3套電腦竟失效」
女星「瘋狂騎騎樂」被抓姦！小王竟是老公親弟…兒DNA一驗2兄
快訊／蘇打綠無預警宣布「月底開唱」！全新團名曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

自由不能被碾碎！香港民主人士擬成立「流亡議會」　鄭文傑證實

泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

河底藏「潘朵拉盒子」！潛水打撈35kg保險箱「噴鼻血」嚇傻...太嗨了

解封參加烤肉趴染疫！　他後悔發文「別像我一樣蠢」隔天突然身亡

快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

傳染力提高3到9倍！研究：新冠病毒突變襲擊全球　更易入侵上呼吸道

要找杜魯道說話！加拿大軍人持「多支槍械」闖入總督官邸

夢到「頭獎數字」醒來真的中1200萬　拾荒男幸運變千萬富翁！

金正恩很健康！新照曝光...自誇北韓「零確診」超滿意　妹妹坐角落畫圈

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

自由不能被碾碎！香港民主人士擬成立「流亡議會」　鄭文傑證實

泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

河底藏「潘朵拉盒子」！潛水打撈35kg保險箱「噴鼻血」嚇傻...太嗨了

解封參加烤肉趴染疫！　他後悔發文「別像我一樣蠢」隔天突然身亡

快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

傳染力提高3到9倍！研究：新冠病毒突變襲擊全球　更易入侵上呼吸道

要找杜魯道說話！加拿大軍人持「多支槍械」闖入總督官邸

夢到「頭獎數字」醒來真的中1200萬　拾荒男幸運變千萬富翁！

金正恩很健康！新照曝光...自誇北韓「零確診」超滿意　妹妹坐角落畫圈

修復費9800萬元歷史建築「化龍一村眷舍群」　竣工開放後成宜蘭網美新亮點

野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！　戴口罩沒人認出…網一看暴動了：求巧遇

疫後抓緊看屋客！三倍券都來了　房仲推減免代書費「3000抵6000」

沈玉琳「差5公分」親到雙唇　小甜甜嚇瘋：比下地獄可怕

炫霓紫、櫻花粉手刀快搶！屈臣氏網店7／6開賣中衛口罩2,700盒　

鑽縫A到小客車「擋泥板掉落」！騎士回頭跩瞪秒落跑　車主傻眼：不關心我嗎

JORDAN BRAND秋季精選復刻款　新配色靈感注入年輕活力

野餐也能吃熱騰騰披薩！必勝客「戶外送」新登場　首波「4大夯點」搶先用

東南衛視駐台2記者被強制離境　上飛機前說：對台印象很好！有機會再來

楊冪「節目未P真實顏值」外洩！　近況照曝光「臉上全是紋路」…網驚：翻車了

國際熱門新聞

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

重賞耳光、隊醫暴打！23歲韓鐵人三項女選手長期受虐輕生

被逼的！烏茲別克驚見「雙頭嬰」

故意對保全打噴嚏　台女下場悲劇

緬甸翡翠礦區坍方　增至162死

烏克蘭最「胸」部長克里琴娜復出

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

參院通過香港自治法案　待川普簽署生效

美國買斷瑞德西韋未來3個月產量

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

波頓籲美國「全面外交承認台灣」

更多熱門

相關新聞

研究：新冠病毒突變　傳染力提高3到9倍

研究：新冠病毒突變　傳染力提高3到9倍

一項國際研究發現，從有力的證據可見，一種新型的新冠病毒（COVID-19）從歐洲擴散至美國，病毒的新變化使其更容易傳染給人類，不過似乎不會讓患者病得更嚴重。

指考物理新冠、額溫槍！高中師：近五年難度最高

指考物理新冠、額溫槍！高中師：近五年難度最高

陳時中否決入境普篩　他：邏輯不對

陳時中否決入境普篩　他：邏輯不對

新冠確診者「勃起」4小時　台醫吐一句話

新冠確診者「勃起」4小時　台醫吐一句話

他染新冠勃起4hrs！針頭抽出「滿滿黑血塊」…台醫看傻吐18字

他染新冠勃起4hrs！針頭抽出「滿滿黑血塊」…台醫看傻吐18字

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情日本東京都

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面