快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

▲東京都單日確診數超過120人。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合外電報導
根據《日本放送協會》（NHK）報導，東京都3日確診人數超過125人，這已經是連續第2天確診數超過百人。東京都知事小池百合子表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐。
小池百合子證實，東京都預計3日確診數突破125人，這也是繼2日107人確診後，連續第2天感染人數再度破百。小池百合子在記者會中表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及先前確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐，「仍希望大家在用餐時保持距離，注意維持防疫新生活。」
官房長官菅義偉表示，目前東京都的確診病患年輕人約占7成，大部分的人都有入院治療，重症病患也正在下降，現在仍不是重新宣布緊急事態宣言的時候。菅義偉強調，每個行業都該徹底遵守防疫指導方針，盡快恢復社會經濟活動。
新たな感染者が東京都できのう、100人を超えたことについて、菅官房長官は閣議の後の記者会見で重症者数が減少していることなどから、緊急事態宣言を再び出す状況ではないとしたうえで、クラブなど接待を伴う飲食店には積極的な検査の受診を促す考えを示しました。https://t.co/iQBOdzk9jx pic.twitter.com/s06Yx3IcGb— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2020
►台灣人「入境日本」時間點曝光！日官員鬆口：預計秋天重啟航班
►北韓鎖國防疫「白米快沒了」！慘動用戰時存糧 官員家屬遭中斷配給