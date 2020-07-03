快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

▲東京都單日確診數超過120人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據《日本放送協會》（NHK）報導，東京都3日確診人數超過125人，這已經是連續第2天確診數超過百人。東京都知事小池百合子表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐。

小池百合子證實，東京都預計3日確診數突破125人，這也是繼2日107人確診後，連續第2天感染人數再度破百。小池百合子在記者會中表示，這次突破百例並不意外，主要原因在於都內擴大檢測，以及先前確診病患的親密接觸者檢測結果也出爐，「仍希望大家在用餐時保持距離，注意維持防疫新生活。」

官房長官菅義偉表示，目前東京都的確診病患年輕人約占7成，大部分的人都有入院治療，重症病患也正在下降，現在仍不是重新宣布緊急事態宣言的時候。菅義偉強調，每個行業都該徹底遵守防疫指導方針，盡快恢復社會經濟活動。

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