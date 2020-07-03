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中印衝突牽連陸貨「卡關」印度港口！iPhone、小米供應鏈傳受影響　鴻海：已解決

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蘋果要花5,715億元開發電動車？誓言在新車領域重現「iPhone」旋風？（圖／路透社）

▲中國進口貨物遭擱置，恐影響蘋果iPhone組裝。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

中印邊境衝突陷入僵局，據外媒消息，印度對中國進口商品的嚴加審查已影響到鴻海在印度的蘋果iPhone、小米手機組裝廠運作。不過稍早鴻海發出聲明強調，目前貨物物流通關程序皆已解決不受影響。

繼日前印度政府以國家安全為由，宣布禁用抖音等59款中國大陸App後，又傳出印度對從中國產品貨物進行額外檢查，使得部分中國進口貨物遭擱置。《路透》報導，印度此舉使鴻海位於當地的組裝廠運作陷入停滯。有超過150批鴻海產品遭「卡關」於印度清奈港，其中包括智慧型手機及電子零組件等，其中一些已開始緩慢清關。

請繼續往下閱讀...

鴻海在印度泰米爾納德邦及安得拉邦兩地的工廠雇用數千名員工，主要組裝蘋果及小米的智慧型手機。由於供應鏈受到影響，導致鴻海兩間工廠的數百名工人，目前面臨無工可做的窘境。

對此，鴻海稍早發出聲明強調，有關集團在印度地區貨物進出口相關流程，皆依規定向當地海關申請，目前貨物物流通關程序皆已解決不受影響。

除此之外，另一名消息人士表示戴爾（Dell）本周也有約130批貨物在印度港口停滯，其中包括6個貨櫃數量的伺服器及桌上型電腦零件。而中國上海汽車旗下的名爵汽車也有一些貨物滯留在印度南部的港口。

該名消息人士指出，名爵汽車於去年進軍印度市場，並已承諾投資6.5億美元，「若汽車零組件被卡關在港口，則將會對整體汽車產業造成衝擊。」

陸貨卡關印度衝擊供應鏈　鴻海聲明：已解決不受影響

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