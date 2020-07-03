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貿協國企班270人結業　華碩、鴻海、廣達等400家企業紛紛求才

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▲▼109年國企班結業典禮，外貿協會董事長黃志芳頒發結業證書予學員。（圖／貿協提供）

▲109年國企班結業典禮，外貿協會董事長黃志芳頒發結業證書予學員。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由貿易局委託外貿協會辦理之國際企業經營班(簡稱國企班)， 2日在台北國際會議中心舉行109年度結業典禮，這次國企班結業學員計270名；外貿協會董事長黃志芳在致詞時，除以Google CEO Sundar Pichai給2020年畢業生的忠告「Be open, be impatient, be hopeful」贈言給在場學員，也希望學員能夠Be Brave，現今世界局勢需要更多的勇氣去創新及面對挑戰，這是最壞的時代，也是最好的時代。

黃志芳談到，今年因為COVID-19疫情，讓全世界經濟蒙上一層陰影，也有人將這個世代稱為COVID-19世代，未來幾年將會面臨嚴峻的挑戰。也有人將這個世代稱為COVID-19世代，未來幾年全球經濟皆將面臨嚴峻的挑戰。他並引用Sundar Pichai給2020年畢業生的線上演說內容來期勉國企班學員，每一個世代都有著驚人的潛力，特別在面對嚴苛的環境時，往往能夠將人們的潛力激發出來，雖然現在經濟情勢不樂觀，但是這種焦慮及沮喪，反而是這個世界正需要的進步動力來源，才能夠創造世界的進步。

請繼續往下閱讀...

經濟部常務次長林全能致詞時表示，國企班具備職場高移動力及即戰力的人才深受業界喜愛，33年來共培養了5,918位優秀經貿人才，幫助台灣企業開拓市場。林次長以「走遠一點、留久一點、看深一點」這12個字送給今年度的結業學員，期望他們未來都能夠以開放的心胸，懷有冒險精神，創造並展現自己的價值。

ITI每年3月開始的就業媒合季，都有眾多企業爭相前來求才，今年已有近四百家企業參加國企班人才媒合活動，提供近三千個職缺，包含華碩電腦、中貿國際、鴻海集團、微星科技、宏全國際、寶成企業、廣達電腦等知名企業。

另外，因應台商對於新南向市場人才的需求大增，國企班人才媒合活動也特別規劃「新南向人才專區」，協助企業徵聘新南向外派人才，幫助有意到新南向市場發展的學員應聘相關職缺，成為前進新南向的貿易尖兵。

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