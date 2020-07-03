傳染力提高3到9倍！研究：新冠病毒突變襲擊全球　更易入侵上呼吸道

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

一項國際研究發現，從有力的證據可見，一種新型的新冠病毒（COVID-19）從歐洲擴散至美國，病毒的新變化使其更容易傳染給人類，不過似乎不會讓患者病得更嚴重。

CNN報導，一個國際研究小組於2日報告，新冠肺炎的新變異使得病毒變得更容易傳播，但似乎不會讓病情加劇。這項研究2日發表於科學期刊《細胞》，指出現今「主宰」全球的新冠肺炎經過變異，比起最初從中國爆發的病毒，變得更容易感染人類細胞。

根據《法新社》，研究人員經過實驗後認為，目前的變異使得病毒更容易在人類之中傳播，不過還未經證實。

▲新冠病毒出現變化。（圖／路透）

沒有參與這份研究的美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）則表示，從數據來看，病毒出現單一的突變，讓其真的變得能更容易複製，也或許帶來更多的病毒。

研究人員來自新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）、北卡羅來納州杜克大學（Duke University），以及與謝菲爾德大學（University of Sheffield）疫情小組合作，分析發布於全球共享流感數據倡議組織（GISAID）的基因樣本。

發表在《細胞》的新研究證實了早期的研究，也就是此種變異使得病毒的新突變更為常見。研究人員稱這種變異為G614，發現其幾乎完全取代在歐美傳播的早期病毒，也被稱為D614。

研究人員表示，此種新病毒似乎能在上呼吸道，如鼻子、鼻竇與喉嚨繁殖得更快速，G614傳染力比起原先的D614病毒高3到9倍，或許能解釋為何其能更容易在全球傳播。