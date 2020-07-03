投資與投機的差別？　財經專家點出關鍵是「回報率」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

這幾個月以來台股氣勢如虹，更有幾十支生技防疫股價值翻倍，從2倍到10倍以上都有。財信傳媒董事長謝金河表示，美元弱勢、新台幣轉強，這陣子從境外滙回台灣的資金非常可怕，央行阻升台幣效果也很有限，這股內資回流的錢湧入股市，把生技股及高價IC設計股拉升至天價，卻仍能挺在高檔，這個資金瘋狗浪是30年僅見。

謝金河表示，前幾天，一位大學教過他的老師邀他一起吃飯，他說他把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成了台泥與台積電，我問他為什麼要這樣做？他說他抱著生技股，抱上去、又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，70幾歲了人生不用那麼衝，毎年領股息就可以過生活。他說台泥把股票還原現金，殖利率超過10％，但看得懂的散戶不多，他把投資組合改變後，現在睡覺很安心。

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謝金河指出，用這個角度來看，美元強勢變弱勢，最大的變數就是疫情衝擊下美國FED降息，利率貼近零，這麼一來投資美元回報率接近零；很長一段時間，美元和其他貨幣保持很大利差，成了避險貨幣首選目標，這是美元強勢的主因，現在存美元幾乎無息，這跟買黃金沒有什麼差別。

過去投資黃金的天敵就是黃金沒有利息收入，還要倒貼保管箱費用，現在美元、黃金都沒有息，美元可以一直印，黃金也可以挖，但供應量有限，於是投資黃金的位階拉近美元；美元弱勢，金價卻一度挑戰1800美元，黃金下一個目標是前幾年的1930美元天價，再往下看，2000美元也可能看得到。

謝金河表示，投資與投機的差別在回報率，也就是說股價可以炒到天價，但必須創造盈餘分配，如果純粹炒股，賺到差價就是贏家，但如果是投資，有沒有息可死亡？回報率是很重要的元素。

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