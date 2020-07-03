疫情掀電子支付熱潮！5月交易金反增逾1成　街口、LINE Pay Money市占過半

▲根據統計，到今年5月底為止，電子支付使用人數達865萬人，其中街口支付與LINE Pay Money市占過半。（圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年5月底為止，電子支付使用人數達865萬人，5月代理收付實質交易款項金額約42.9億，月增15.32%，其中民眾最愛用的是街口支付與LINE Pay Money，合計會員數占56.5%。

根據金管會銀行局統計，截至今年5月底止，有5家專營電支業者（街口支付、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約865萬人，較上月增加36萬人，成長4.34%。

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統計也指出，2020年5月當月代理收付實質交易款項金額約42.9億元，較上月增加15.32%；5月當月收受儲值款項金額約55.9億元，較上月成長19.7%；電支帳戶間款項移轉5月共有18億元，年增11.11%，顯示在數位金融浪潮下，加上疫情影響，國人使用電子支付的意願也隨之提高。

另從使用人數來看，街口支付4月首度超越LINE Pay Money後，5月再以251.5萬人續居冠軍寶座，排名第二的是LINE Pay Money（236.8萬人），也就是原本的LINE Pay一卡通，至於第三名則為玉山銀行（117.5萬人）。

至於收付交易部分，街口支付以18.7億元排名第一，而玉山銀行、LINE Pay Money則名列第二、三，金額分別來到10.9億元、9.7億元。