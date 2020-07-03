　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／三倍券第二波數位加碼方案出爐　「不設名額上限快來搶！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（3）日開放第三天，由於不少數位加碼方案在第一天就宣告額滿，經濟部近日協調業者預計推出第二波加碼，據了解渣打銀行祭出新戶1500刷卡金、舊戶100元刷卡金的加碼方案，而且不設名額上限的限制，方便全民在今年七月一起買起來，創造全台最大年中慶典！

▲「振興三倍券」於1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲「振興三倍券」於1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

請繼續往下閱讀...

依據經濟部統計，截至今天晚上11時為止，上官網申購的民眾已達307萬2309人次；其中，選擇預購實體券的民眾已突破215萬人次，占整體申購比重七成，成為最多民眾選擇領取三倍券的方式。

依據經濟部統計，目前紙本預購共215萬5354人，透過官網預購者有23萬6157人，選擇四大超商預購的有191萬9197人；至於數位綁定共91萬6955人，含信用卡64萬0979人，電子票證7萬5385人，行動支付20萬0591人。

在第二波加碼方案方面，據了解目前包括HappyCash「有錢卡」綁定滿額回饋100、交通加碼每月最高100、全聯每月最高回饋福利點1000，也沒有名額限制。

另外，icash愛金卡在既有回饋活動下，再加碼星巴克好友分享券3張。此外兆豐、第一、橘子支、歐付寶也會推出第2波加碼方案。實際方案仍待經濟部正式公佈。

經濟部表示，由於振興三倍券上線首日引發熱潮，不少民營銀行的早鳥等加碼優惠已被搶光，國銀包括彰銀信用卡搭配台灣PAY加碼三百元回饋也宣告額滿，不少民眾搶不到，表達希望政府要求官股銀行推出的優惠再加碼，或祭出新優惠方案，未來政府可望協調官股銀行與郵局，就已公布的限量名額再加碼或推新優惠方案。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
「三倍券」領取神分析！紙本2大優勢贏過「綁定信用卡」
快訊／美堤河濱公園驚見浮屍！民眾散步嚇傻　警急打撈調查
離婚伊能靜11年…庾澄慶按讚挺「你們這些壞人為什麼黑她」！網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

大同經營權爆改選爭議　經濟部今正式發文要求補件股東會紀錄

影／三倍券申購突破百萬大關！搶搭數位加碼優惠「最多人選擇綁定這一款」

七月桶裝瓦斯價格不調整！中油：天然氣每家戶再省13至20元

餐飲回溫85度C搶攻父親節商機　蛋糕銷售上看17萬顆挹注營運

三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

影／經濟部：10月底前綁定數位三倍券，Gogoro機車大放送

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

股匯齊揚！台幣升1.24角再度突破「 楊金龍防線」

影／三倍券第二波數位加碼方案出爐　「不設名額上限快來搶！」

新台幣開盤貶值0.4分　以29.590元開出

台股早盤上漲105點　指數站上11900點大關

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點　太空人演講主題曝光

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

快訊／威力彩12億元開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱走？

運能全面恢復！高鐵「8/1起再增班」　每週開行1016班車

買低總、還是買交通？土城人選邊站　2大熱門路段捷運「要等等」

超貼心水果攤阿姨標語又來了！網紅鼻酸直呼：「拯救了我！！」

狂賣20幾年！台南老饕私藏土魠魚羹　肉嫩、紅燒湯鹹香濃郁

坐擁林口新國門影視金三角燙金門牌！玄泰PTW絕版低公設地標宅

快艇團隊爆出1人確診「關閉場館」　籃網曾考慮直接到奧蘭多集訓

獼猴染疫28天內免疫！北京研究：短期不會再次感染新冠肺炎

指考登場！蔡英文PO「蔡阿才准考證」考場在這…網友被萌翻：祝考上台大醫

韓國瑜任內「填平地下道」…代理市府拆除？韓粉PO照批：高雄市怪現象

買低樓層「想選露台戶」多出5坪空間曬被！　網曝致命傷：瞬間滅火了

拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

財經熱門新聞

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅　延長5年

新台幣升破央行防線　收在29.586元

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

國人5月刷卡額回溫　玉山銀奪發卡王、刷卡王

亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點

夏普會長戴正吳為大同紛爭表態　一度激動拭淚喊「抱歉，我失態了」

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

更多熱門

相關新聞

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

振興三倍券7月1日開跑正式開放預購，經濟部公布三倍券最新預購及綁定數字，2天達到307萬人，其中有近3成的民眾選擇「數位綁定」領取三倍券，有網友透露其實領紙本優惠券可能會最划算。

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

搶振興券！三星8K電視現省2萬

搶振興券！三星8K電視現省2萬

擴大三倍券　花蓮推出逛商圈吃夜市抽電視

擴大三倍券　花蓮推出逛商圈吃夜市抽電視

關鍵字：

三倍券經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面