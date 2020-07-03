影／三倍券第二波數位加碼方案出爐　「不設名額上限快來搶！」

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（3）日開放第三天，由於不少數位加碼方案在第一天就宣告額滿，經濟部近日協調業者預計推出第二波加碼，據了解渣打銀行祭出新戶1500刷卡金、舊戶100元刷卡金的加碼方案，而且不設名額上限的限制，方便全民在今年七月一起買起來，創造全台最大年中慶典！

▲「振興三倍券」於1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

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依據經濟部統計，截至今天晚上11時為止，上官網申購的民眾已達307萬2309人次；其中，選擇預購實體券的民眾已突破215萬人次，占整體申購比重七成，成為最多民眾選擇領取三倍券的方式。

依據經濟部統計，目前紙本預購共215萬5354人，透過官網預購者有23萬6157人，選擇四大超商預購的有191萬9197人；至於數位綁定共91萬6955人，含信用卡64萬0979人，電子票證7萬5385人，行動支付20萬0591人。

在第二波加碼方案方面，據了解目前包括HappyCash「有錢卡」綁定滿額回饋100、交通加碼每月最高100、全聯每月最高回饋福利點1000，也沒有名額限制。

另外，icash愛金卡在既有回饋活動下，再加碼星巴克好友分享券3張。此外兆豐、第一、橘子支、歐付寶也會推出第2波加碼方案。實際方案仍待經濟部正式公佈。

經濟部表示，由於振興三倍券上線首日引發熱潮，不少民營銀行的早鳥等加碼優惠已被搶光，國銀包括彰銀信用卡搭配台灣PAY加碼三百元回饋也宣告額滿，不少民眾搶不到，表達希望政府要求官股銀行推出的優惠再加碼，或祭出新優惠方案，未來政府可望協調官股銀行與郵局，就已公布的限量名額再加碼或推新優惠方案。

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