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繼參議院後！美眾議員也推台灣防衛法　維持美軍阻中國武力犯台

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

在美聯邦參議員霍利提出「台灣防衛法」草案後，眾議員蓋拉格1日在眾院提出同一版本草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。

蓋拉格（Mike Gallagher）昨天正式向眾議院提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）草案。蓋拉格在新聞稿中表示：「昨天（指6月30日）看到中國共產黨終結一國兩制，沒有人能再對中共會和平統一中國抱持幻想。」他指的是中國強行立法並立即實施的「港區國安法」。

他表示，終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益十分重要，「台灣防衛法」在確保美軍保有阻止中共侵略所需的能力。

6月11日在參議院提出「台灣防衛法」草案的霍利（Josh Hawley）也在新聞稿中表示，台灣是自由開放印太關鍵，若中共被允許掠奪對台控制權，它就能隨時準備統治該區域。這不僅對美國亞太盟邦與夥伴，也對「在國內工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅」，「我們絕不能允許這樣的情況發生」。

眾院版「台灣防衛法」與參院版同一版本，法案目的在維持美軍阻止中國對台灣與其他目的造成既成事實的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。（編輯：馮昭）

 
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