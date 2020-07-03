4歲女童慘死副駕、母失血昏迷　警一看傷口「車禍秒變殺人案」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本秋田縣由利本莊市2日發生一起詭異的死亡事件，一對母女被人發現身受重傷，雙雙昏倒在車子裡，警方起初以為是一場單純的交通事故，但仔細一看，兩人身上的傷並不像是車禍所致，加上4歲女童送醫後確認死亡，掀起日本網友熱議，整起案件目前朝向殺人事件偵辦當中。

綜合《朝日新聞》等日本媒體報導，報案民眾表示，2日晚間8時許行經由利本莊市國道7號線，發現一輛小客車停在路邊，覺得很奇怪，於是急忙打電話通報。警方到場之後，發現車上有一名成年女性（駕駛座）和一名女童（副駕駛座），兩人身上都有複數以上的傷口，且部分傷口仍有出血狀況，緊急送往醫院搶救，女童仍在到院1個半小時後宣告不治。

▲母女倆被發現時，身上有多處傷口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

警方表示，成年女性為32歲的佐藤紗織，為4歲死者千愛的母親，她被發現時已經處於意識模糊的狀態，送醫之後目前仍在接受治療當中；起初大家以為這是一起單純的交通事故，但經過檢驗，發現母女倆的傷勢並不像是車禍所致，不排除是遭人毒手，全案後續將朝殺人事件方向展開偵辦。

由於整起事件警方公開的消息不多，日本網友們看完新聞報導，紛紛留言要求一定要追蹤後續，假如真的是他殺，絕對不能輕縱凶手，「感覺媽媽留在駕駛座沒有逃走，是為了保護女兒」、「到底多大仇？連小孩子都下得了手」、「這件事謎團太多，當地居民也很害怕」、「現在只能等媽媽傷勢好轉，才有可能釐清案情了」。