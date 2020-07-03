中國南海軍演　五角大廈罕見主動發聲：破壞區域穩定！

▲中國解放軍在南海舉辦海上閱兵，供中國國家主席習近平檢閱。（圖／視覺中國）



文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國國防部今天表示，對中國在南海具主權爭議的西沙群島周圍軍事演習感到擔心，並強調軍演將進一步破壞區域穩定。

五角大廈在聲明中表示，「國防部對中華人民共和國7月1日到5日，在位於南海的西沙群島周圍進行軍事演習的決定感到擔心。」五角大廈還說，此活動進一步破壞中國、越南和台灣聲稱具有主權的區域穩定。

【共軍南海演習 美國防部：不利緩解緊張局勢】

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國國防部今天罕見主動發布聲明，對於共軍在南海西沙群島軍演表示關切，認為共軍在爭議海域演習不利於緩解緊張局勢與維持穩定。

中華人民共和國海南海事局6月27日宣布，自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。對此，美國國防部傍晚罕見發出聲明表達關切。聲明指出，解放軍演習的區域包括爭議水域與領土，在南海爭議領域進行軍事演習，不利於緩解緊張局勢與維持穩定。

聲明表示，中國的行動將進一步破壞南海局勢，也違反中國在2002年「南海各方行為宣言」承諾。宣言簽署各方承諾不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。

▲美國國防部五角大廈罕見對於中國在南海的軍演主動發表聲明。（圖／路透社）



美國國防部也指出，這次軍演是中國非法海事主張並不利於南海周遭鄰國的最新一次行動。中國的行動與其承諾不會將南海軍事化及美國建立自由開放印太願景形成強烈對比。

自由開放印太願景是所有國家不分大小，主權皆能獲得保障、不受脅迫，並能依循公認的國際規則與規範追求經濟成長。

美國國防部表示，會持續監控情勢，期望中國能減緩南海軍事化與對鄰國的脅迫。國防部也敦促各方克制，不要採取可能加劇南海爭端的軍事活動。

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