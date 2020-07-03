獼猴染疫28天內免疫！北京研究：短期不會再次感染新冠肺炎

▲獼猴染疫28天內擁有免疫力。（圖／取自pixabay）



記者張方瑀／編譯

北京最新研究顯示，獼猴在感染新冠肺炎病毒（COVID-19）後，28天內不會再次感染。研究團隊指出，雖然獼猴表現出一定程度的免疫力，但目前尚不清楚這種免疫力能在人類身上持續多久。

北京協和醫院團隊針對獼猴進行了新冠肺炎免疫力的實驗，他們將SARS-CoV-2病毒注入6隻獼猴體內，並觀察到獼猴開始出現輕微到中度的症狀，體內的病毒量大約在感染後第3天達到高峰，平均需要花兩個星期的時間才能康復。

研究人員在獼猴首次感染後28天，對其中4隻再次注射了SARS-CoV-2病毒，結果這次獼猴僅出現體溫短暫上升，沒有再次感染的現象。研究人員表示，獼猴在第一次感染之後出現強勁的免疫反應，產生更多「中和抗體」，避免牠們在短時間內再度感染。

目前這項實驗結果刊登在《科學》（Science）雜誌中，研究團隊指出，還需要更多的實驗來觀察這種免疫力能持續多久。另外，雖然獼猴和人類相近，對新冠肺炎出現初階的免疫力，但現在仍不清楚在人體中的反應，可能需要數年的時間才能知道疫情爆發初期感染的人們，是否不會再感染。

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