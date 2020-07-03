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專家憂成「公衛危機」！非洲360頭大象離奇暴斃　可能死因曝光

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▲波札那非洲象離奇死亡。（圖／路透）

▲波札那（Botswana）歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）5月初至今已經超過360頭大象離奇死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家波札那（Botswana）近2個月超過360頭大象離奇死亡，許多屍體集體出現在水坑附近，其中一些「臉著地倒下」死亡，被認為迅速斷氣。英國慈善機構「國家公園救援」（National Park Rescue）的保育部門負責人麥肯博士（Dr Niall McCann）表示，死因可能性非常多，甚至包括新冠肺炎，並強調此現象可能變成一場公衛危機。

波札那「歐卡萬哥三角洲」（Okavango Delta）的象群5月初起出現死亡數量異常，至今已有360多頭大象離奇死亡，個體遍布兩種性別與各年齡層，但其他物種都沒有出現類似現象。當地存活象群也變得虛弱、憔悴，其中一頭甚至開始繞圈踱步、無法自行改變方向。

▲波札那非洲象離奇死亡。（圖／路透）

▲波札那非洲象離奇死亡。（圖／路透）

▲有些大象陳屍在水坑旁，有些看似猛然倒下，迅速斷氣。（圖／路透）

麥肯表示，死亡大象有些集體陳屍在水坑旁，有些似乎是「臉著地倒下」死去，這一點「說明牠們死亡速度非常地快」，「這很令人震驚，我們必須知道到底發生了什麼事」。

波札那是13萬頭大象的棲息地，數量位居非洲之冠。當局已將死亡個體的樣本送驗，正在等待結果，但由於屍體上的象牙都未被移除，因此早在5月初就排除盜獵者涉入的因素。

▲波札那非洲象離奇死亡。（圖／路透）

▲波札那大象大規模離奇死亡，專家擔心演變成公衛危機。（圖／路透）

綜合CNN、BBC與《衛報》報導，麥肯認為不能排除盜獵的可能性，死因也許包括大象特有寄生蟲、神經系統疾病，甚至新冠肺炎，「我想要強調的是，這有可能變成一場公衛危機」。他也重申釐清真相的重要性，因為大象的死亡對於全球而言都是重大損失。

非洲象被國際自然保護聯盟（IUCN）歸類為脆弱物種，根據2016年的普查結果，非洲象在2007至2014年的7年期間減少至少30％，也就是14.4萬頭的數量。

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