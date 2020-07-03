日本女生「單獨吃拉麵」很奇怪？　網友揭露背後原因

▲網友在PTT上好奇發問，為什麼日本會有女生單獨用餐、吃拉麵很奇怪的觀念。圖為日本澀谷一間拉麵店。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

拉麵被視為「日本國民美食」並風靡全球。一名網友好奇詢問，為什麼日本女生單獨吃拉麵或在外用餐，會被投以異樣眼光。許多人認為，可能是因為店家類型導致，但也有網友解釋，因為在日本的刻板印象中，拉麵是「男性低端人口在吃的」。

一名網友在PTT上提問，「之前看輝夜姬有集亂源去拉麵店用餐，就被老闆和顧客投來異樣的眼光，好像有提到女生單獨吃飯很奇怪一事，為什麼日本有這樣的觀念呢？」有人回文表示，一些拉麵店的氛圍真的比較注目女性顧客，也有人指出，「不只是拉麵店，吉野家那些也是，很少看到女生單獨內用」。

▲網友指出，時代已經不同，現在日本女生單獨吃拉麵也很常見。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



這則貼文引起熱烈討論。有人認為這是源自於日本的「群體氛圍」，單獨吃飯的人可能被認為「個性有問題」、「沒朋友」。也有人推測與店家類型有關，例如男性去甜點店比較容易被注目，「單獨去咖啡店就不奇怪，一種刻板印象」、「就算是拉麵店，東京的某幾間環境裝潢比較時髦一點，口味也比較清淡新穎一點」，仍有女性單獨內用。

知情網友解釋，在日本的刻板印象當中，拉麵、牛丼與速食是「男性低端人口在吃的，穿的很有型但滿身大汗比較痛苦」、「日本拉麵店跟牛丼店是比較偏男性去的」。但也有許多人指出，現在時代已經不同，女生單獨吃拉麵已經是蠻常見的現象，也有民眾透露，他在「東京車站拉麵街看到不少女生單獨內用」。

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