　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球新冠肺炎確診數「飆破1076萬」！　逾51.7萬人染疫死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,德州,聖安東尼奧,新冠肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲全球新冠肺炎確診數超過1076萬，至少51.7萬人染疫死亡。圖為美國德州聖安東尼奧的街景。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎2日綜合外電報導

根據《法新社》統整的官方數據，截至格林威治時間2日19時（台灣2日凌晨3時），全球至少51萬7416人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），確診至少1076萬9890例。去年12月在中國爆發疫情以來，至今已蔓延到196個國家及地區，至少有545萬4100人被視為已經康復。

《法新社》蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬8421人病故，累計確診271萬3195例，至少72萬9994人已康復。巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬632人不治，累計確診144萬8753例。

其他疫情重災區方面，英國為4萬3906死（確診31萬3483例）、義大利3萬4818死（確診24萬961例）、法國2萬9875死（確診20萬2785例）。不含香港與澳門，中國境內目前通報累計8萬3537例確診，4634人死亡，7萬84876人康復。

以區域來看，歐洲累計確診270萬9250例，19萬7991死；美國和加拿大累計確診281萬7838例，13萬7102死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診266萬5100例，11萬9171死。

亞洲累計確診136萬3670例，3萬5804死；中東地區累計確診78萬2654例，1萬6801死；非洲累計確診42萬1862例，1萬414死；大洋洲累計確診9519例，133死。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
已婚女醫偷情健身教練「5年生2娃」　綠帽夫竟告不成！原因曝光
范瑋琪又被砲「說謊讀哈佛」！網紅律師：不能怪她　揭關鍵原因
52歲伊能靜痛哭吐真心話！自揭童年恐怖陰影：我的毛病不是我想
愛莉莎莎開箱「低收入戶的家」！　網友傻眼看完全哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波頓呼籲美國「全面外交承認台灣」　加強對中國施壓

「三人行家庭」迎接愛的結晶！　親生爸媽：希望女友一起哺乳

歐美紛譴責、古巴代表53國相挺　港版國安法「各國回應一次看」

美國買光「瑞德西韋」未來3個月全球產量　衛生部長：驚人的交易

澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

白宮國安顧問：「俄懸賞獵殺美軍」情報未獲證實　CIA決定不向川普報告

死前狂繞圈、踱步！　非洲「350頭↑大象」臉朝下離奇暴斃

美前國安顧問波頓計畫「疫情後訪台」　盼與蔡總統會面

港版國安法通過…保密14hrs才公布全文　CNN：引發「寒蟬效應」

川普姪女出書爆他是「世上最危險的人」！　紐約法官下令暫停出版

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

房業涵跳槽東森揭「擠掉韓佩穎真相」　穩交圈外男友「結婚30歲後再說」

涉嫖娼疑雲自曝被刑求　鄭文傑證實獲得「英國政治庇護」

雪乳網美選議員！超猛文宣「布口罩遮G奶」　掉出深V事業線

全球新冠肺炎確診數「飆破1076萬」！　逾51.7萬人染疫死亡

波頓呼籲美國「全面外交承認台灣」　加強對中國施壓

美股擺脫「疫情復發」陰影收紅　那斯達克續創新高

梅克爾避談「歐盟跟進美國制裁中國」：與北京保持對話

美佛州新冠肺炎「單日增破萬例」創新高　邁阿密海灘再下宵禁令

美副總統：北京強過「港版國安法」背叛國際協議　全世界無法接受

烏茲別克驚見「雙頭嬰」　產婦知不妙，公公逼她生下來

美《香港自治法案》參議院再一致通過　就等川普簽署後生效

涉嫖娼疑雲自曝被刑求　鄭文傑證實獲得「英國政治庇護」

火箭質押菁英賽／潘政琮首度參賽　首輪繳73桿排128名

瘋電影／被遺忘的人生　葡萄牙女人無法擁有孩子監護權

網傳「芒果長黑斑」更貴更甜　專家揭2大真相：你聽過「炭疽病」？

新疆下起六月雪！持續20hrs「積雪50公分」　命理師曝高危地點

快訊／台東南王路橋口清晨車禍！女騎士遭撞「滑行10m」　無心跳搶救中

朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

陸網票選「演藝圈最美女神」TOP1出爐！　林志玲、朱茵全輸給「這位媽咪」

其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳

內行人教你挑包甜西瓜　看底部圈圈最關鍵

台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播　「男女都吃」約30人受害

國際熱門新聞

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

故意對保全打噴嚏　台女下場悲劇

被逼的！烏茲別克驚見「雙頭嬰」

緬甸翡翠礦區坍方　增至162死

烏克蘭最「胸」部長克里琴娜復出

重賞耳光、隊醫暴打！23歲韓鐵人三項女選手長期受虐輕生

參院通過香港自治法案　待川普簽署生效

美國買斷瑞德西韋未來3個月產量

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

女開車撞外遇男　把人釘死在牆上

公園裡「躺著一人」...一搖晃「竟不會動」嚇傻

更多熱門

相關新聞

美佛州新冠肺炎　單日增破萬例創新高

美佛州新冠肺炎　單日增破萬例創新高

美國佛羅里達州今天通報超過1萬起確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增病例，改寫上週寫下的單日新高，顯示遏制疫情擴散不易。

10天前才確診　喬科維奇夫婦新冠肺炎複驗陰性

10天前才確診　喬科維奇夫婦新冠肺炎複驗陰性

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

下一步開放！指揮中心鬆綁國際醫療

下一步開放！指揮中心鬆綁國際醫療

外籍人士來台需持陰性證明　指揮中心放寬

外籍人士來台需持陰性證明　指揮中心放寬

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒COVID-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

東區ZARA前車震　下場曝光

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

獨／妹子手腕爬滿「密密麻麻囊腫」　男友急問：還能結婚嗎？

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面