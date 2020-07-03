「淫魔富豪」前女友也被捕了！　遭控安排未成年少女獻給安德魯王子

▲美國新罕布夏州地區法院外觀。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）去年在獄中自殺身亡，美國聯邦調查局（FBI）2日在新罕布夏州逮捕其前女友、英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），指控其涉嫌參與未成年賣淫案件。

綜合外媒報導，麥絲威爾被指控幫助艾普斯坦吸收和誘騙未成年少女；她於美國新罕布夏州被捕，定於當天稍晚於聯邦法院受審。麥絲威爾先前曾否認涉及艾普斯坦的不當性行為罪行。

艾普斯坦去年在紐約被指控，涉嫌組織未成年少女從事性交易，其中部分被害人甚至不滿14歲，因此被捕。艾普斯坦於去年8月10日於獄中死亡，死因為自殺。

根據2日公布的美國聯邦起訴文書，麥絲威爾被控串謀誘使未成年人進行非法性行為、密謀意圖從事違法性活動而販運未成年人，以及2項偽證罪。起訴書提到，自1994年至1997年左右，麥絲威爾協助艾普斯坦吸收、誘騙被害人，協助並促艾普斯坦對未成年女子實施虐待等。

麥絲威爾的委任律師帕柳卡（Jeffrey S. Pagliuca）並未立刻發表回應。據悉，麥絲威爾自從去年艾普斯坦落網後就下落不明，但曾有被害女性向檢警提到麥絲威爾涉案的相關證詞。

自稱曾淪為艾普斯坦性奴的被害女子朱弗里（Virginia Giuffre）去年底接受英國廣播公司（BBC）節目專訪時表示，當時年僅17歲的她在海湖莊園名下資產擔任更衣室服務生，就是透過麥絲威爾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的安排，前往英國倫敦與安德魯王子（Prince Andrew）見面，並且發生性關係。此事嚴重打擊英國王室名譽，安德魯王子雖然嚴正否認，但也因此被迫退出一切王室公務。

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▼麥絲威爾2013年在紐約聯合國記者會上發言。（資料照／路透）

