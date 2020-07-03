海碗型胸罩藏147萬元毒品！史上最「胸」舞孃將獲假釋

▲▼史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

國際中心／綜合報導

澳洲一名「海咪咪」舞孃(lapdancer)之前在胸罩裡藏匿巨量一級毒器走私被逮。由於已服完一定刑期，預料本周她即可申請假釋出獄。

去年1月時，26歲的雅麗珊黛․科貝克(Alexandra Kobelke)試圖夾帶毒毒品從雪梨搭機飛往塔斯馬尼亞島的荷巴特市(Hobart)，卻被警方發現她胸罩內塞滿真空包裝的毒品。

當時員警搜出她攜帶價值3萬英鎊(約110萬元新台幣)的冰毒和1萬英鎊(約37萬元新台幣)的古柯鹼。她同時承認在13個月內走私了價值超過8.5萬英鎊(約311萬元新台幣)的毒品。

走私毒品獲得的高報酬讓她享盡了豪奢生活。她曾在Instagram上炫耀她吸「鹼」的畫面。當中一張照片顯示：她用白色粉末拼出自己的名字。另一張照片則是她用成疊的50英鎊紙票給她的心愛狗狗「洗澡」。

去年11月，科貝克遭定罪判刑。法官馬丁(Brian Martin)判她2年8個月的刑期。馬丁指出，科貝克在販毒集團中只是擔任「跑腿」的角色，負責運毒，卻並非最主要的罪犯。

由於她不可假釋的刑期是16個月。刑期從2019年3月她被關押時算起，這意味著她在本周內就可以申請假釋出獄。