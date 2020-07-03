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理財周刊／莫愁前路無知己　天下誰人不識君

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／林友銘

上期專欄我們提到幾個六月要留意的趨勢，一個月下來，筆者一一檢視其完成度，好作為下半年操作的基礎：

1.指數會在史無前例的六千金股帶領下欲小不易：這點在端午前成立。

2.生技有泡沫的疑慮，六月會是分水嶺：由於再傳美中二次疫情蔓延的訊息，讓生技題材再次醱酵，即便回檔也無重挫，故分水嶺之說尚不明顯。但筆者認為僅是遞延不會失效。

請繼續往下閱讀...

3.新華為禁令及投信作帳讓IP股蔚為主流：此點澎湃洶湧！但凡IP以高價股力旺為首，擴散至訊芯-KY、愛普、M31，然後補漲至創意與智原，中間還伴隨著市場味濃的金麗科，超乎筆者預期的強噴。

承上基礎，我們接下來陸續就指數、趨勢、標的翻篇討論，並提醒大家：逝者已矣來者可追。只要看清後勢，有些蟄伏的標的，未來大動時，不愁市場不認識它們，如同之前的生技，或IP股一樣。

五月專欄提到過指數規畫，其中論述到七月有可能是回檔打第二隻腳的可能性，主因是二次疫情的消息讓漲多的股市形成自然的修正。

壹、指數不因二次疫情而崩，箱型整理弱中透強

如今此看法精神不變，但型態略作修正，如圖一。

由於二次疫情的訊息提早於六月下旬出現，且川普政府面臨年底大選故積極撒錢，市場目前無第一季般流動性問題及經濟再封鎖的可能。再加上疫苗研發出現提早問世機會，故這次市場游資充沛，可針對下半年會好轉的產業逢低佈局，自然指數回檔不深，最有可能的就是以盤代跌。

至於箱型的範圍：台股為11,244~11,771，因為本波沒有創新高，故後座力不猛，箱型下緣小破月線交代。而美股NASDAQ則為9,403~10,221，考慮到美股創過新高，回檔幅度略大於台股。

貳、趨勢研判與主流產業

下半年的趨勢研判如下：

1.美國華為禁令鬆綁，但中國半導體危機感有增無減，聯台抗美趨勢不變：
其間中國手機市場進入新戰國時代，華為獨大的局面被打破，OPPO、VIVO及小米各立山頭下，提高性價比是搶食市佔率關鍵。但提高CP值主要取決於晶片效能，故對台灣的晶片需求與日俱增。

市場之前已醱酵了IP產業，但仍有低檔且具趨勢力的IC設計有待被挖寶，如三合一指紋辨識晶片即是，相關業者開始因應第四季量產，股價可望提前反映。

2.特斯拉(TESLA)即將進入商轉模式，Model Y＋皮卡＋貨卡進入營運藍圖，相關供應鏈取代蘋概成為大主流：
不僅TESLA，各家車廠無不提早研發電動車以搶佔市佔率。在此趨勢下，又以電池的需求為重中之重。台灣雖然沒有TESLA直接的電池供應商，但供應其他車廠的電池鏈也是主流題材。讀者可將電池業比擬為生技業，十年寒窗無人曉，一朝成名天下知。這就是三年不開張，但開張吃三年，甚至不止三年的道理。

3.彩色電子書跳脫平板成為新的學習工具，且將成為聖誕節最佳3C禮品：
市場主觀看法認為電子書是過時產品，因為手機及平板可取代。但實際上電子書有其自有市場，一來涉及下載平台的配套優惠，二來涉及閱讀平台的舒適尺寸，三則是教育機構的推波助瀾。

而先前的電子書因為黑白電子紙，無法呈現書籍的原貌，以致很快退流行。然而今年起各大電子紙廠已成功研發出彩色電子紙，且反應速率極佳，自然推升電子書的普及率，但市場卻尚未熱議。

參、潛力股觀察

趨勢１的主要潛力股可留意：「敦泰」(3545)

神盾宣布將以盤後鉅額交易方式購入敦泰股票約4.86萬張，總金額約16億元，加上神盾已持有的9116張，總計持股將占敦泰股權約19.27%，為敦泰第一大股東。且取得成本在32元，即6月29日股價收盤附近，並未大幅脫離公司派成本。

敦泰與神盾雙方也將策略聯盟，共同開發整合指紋辨識、觸控IC、驅動IC功能的FTDDI三合一產品，目前市場詢問度極高，預計第四季量產，明年貢獻極大，股價可望提前反映。

敦泰除看好指紋辨識可以應用在常見的解鎖外，也持續朝向健康領域發展，包括血氧、血壓的量測，其中目前最積極發展的就是非侵入式血糖儀，看中的是中國大陸目前糖尿病患者人數居全球之冠，對於血糖機需求很大，長期商機可期。

最後，敦泰均線目前全面多頭排列，且正處於從收斂到準備發散型態，像極二個月前筆者在五字頭推薦「嘉晶」時的情境(見圖二)。

趨勢２的主要潛力股可留意：「立凱-KY」(5227)

此股追蹤多時，而6月22日為減資後恢復交易日。由於已與中國寧德時代有合作計畫，形同間接切入TESLA電池供應鏈，故即便今年第二季營收較去年同期大幅衰退，但展望後勢並不看淡。

股價型態宜用減資股模式看待，最相近的一次經驗即為「茂矽模式」，可對照其翻版可能(見圖三)。

趨勢３的主要潛力股可留意：「振曜」(6143)

彩色電子紙大廠主要為兩家：元太與振曜。其中元太已大漲，接下來自然要看振曜。且此股符合高殖利率概念，近期於年線附近整理，可留意整理後的轉強點。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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