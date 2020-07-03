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先探／新藥股究竟在漲什麼？

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／徐玉君

新冠肺炎疫情似乎在吉利德正式公布抗新冠肺炎藥物瑞德西韋（Remdesivir）售價後，受疫情激勵大漲的生醫股頗有暫時休兵的味道；不過，新藥股卻能獨樹一格呈現相對強勢格局，頗有延續前期所言，新藥研發將接棒漲勢，而上周強勢股非逸達、生華科莫屬，新藥究竟在漲什麼？

防疫股強者恆強

其實，只要治療新冠肺炎的專用藥物還未確定，則疫情相關的防疫概念股就有機會持續上漲；只是，五月份獲美ＦＤＡ緊急使用授權的瑞德西韋，在免費提供（恩慈療法）一個月的時間後，日前正式宣布該款藥物的定價，以典型五天療程（每日施打劑量不同）收費要價二三四○美元（約六．九萬台幣）；藥物每瓶售價則為三九○美元（約一．一五萬台幣），並訂七月起收費。

請繼續往下閱讀...

不過，這個訊息並沒有讓吉利德的股價大漲，且在宣布獲准FDA EUA的波段新高之後，就開始下跌，公布售價不僅未反彈後還小跌作收；至於另一款同獲緊急使用授權的羥氯奎寧＋日舒，或氯奎單獨使用的老藥新用，則仍持續進行中。兩款藥物儘管已經列入治療新冠肺炎緊急使用，不過都有副作用，包括肝腎機能不良等，因此即便獲准緊急使用，仍需持續收集副作用報告。

或許有鑑於此，儘管瑞德西韋的報價，看似發災難財，不過公司投入的研發成本能否一舉回沖，恐怕還有待商榷；且目前全球研發新冠肺炎疫苗藥物有一一四支，其中十支已進入人體臨床試驗，七支已進入二期，預計八到九月國際就可產出緊急疫苗，包括中國四支（其中一支與德國合作）、英國一支、美國兩支；所以，吉利德的競爭對手還是很多。

新藥多重題材接棒漲勢

在此之前，新冠疫情相關族群，仍然可能來回輪動，不過，由於新冠肺炎已然成為流行疾病，因此未來不管是篩檢或疫苗，都將成為穩定的市場需求，這是相關的業者股價仍然強者恆強的關鍵，包括普生、金萬林、亞諾法、ABC-KY、瑞基、國光生、高端疫苗等等。

回過頭來看新藥研發，近期不少新藥股因為旗下研發中新藥，對於新冠病毒也具有抑制作用，繼生華科新藥CK2抑制劑Silmitasertib，被用於美、德、法、英等國組成的八○人跨國科學家新冠病毒研究，實驗結果可完全殺死新冠病毒，且效果優於瑞德西韋，獲得國際權威《Cell》細胞科學期刊重視而刊登，吸引更多國際官方或大藥廠與其合作開發商機之後。逸達更是後來居上，全新藥FP-025已於六月初與美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）開會探討可能的合作及臨床補助計畫，規劃七、八月將資料送進ＦＤＡ，第四季啟動二期臨床試驗，是國內第一家新冠治療新藥邁進二期臨床的新藥研發公司。

逸達FP-025除了新冠肺炎適應症這個題材之外，用於治療氣喘的部分，也已經在荷蘭進行二期臨床試驗；另一個FP-045是ALDH2（醛去氫繪）活化劑，針對罕見疾病泛可尼貧血症有機會於第四季進二期臨床。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2098精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

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