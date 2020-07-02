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脫歐過渡期「只剩下半年」　英國歐盟談判仍分歧

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▲▼英國脫歐,梅伊。（圖／路透）

▲英國脫歐過渡期至今年12月31日為止，至今英歐雙方談判仍無共識。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

英國距離今年12月31日結束脫歐過渡期僅剩半年，但與歐盟貿易談判仍處於泥淖，歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶今天表示目 前仍陷嚴重分歧，預計7月下旬繼續談判。

英國今年1月31日退出歐盟，至今年12月31日處於過渡期，英歐雙方尋求在期間內完成包括貿易等未來關係的談判，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）疫情嚴重期間透過視訊談判。

本週歐英談判破裂，巴尼耶（Michel Barnier）今天發布新聞稿表示，雙方目標是談判成功並達成協議， 但是經過4天的討論仍然存在嚴重分歧。

巴尼耶表示，歐盟的立場仍然是為企業確保公開公平競爭環境，為歐洲漁民提供平衡、長期的解決方案等 ，若無這些條件，就無法與英國有經濟夥伴關係。

不過，他也強調仍相信與英國有可能達成協議，並預告下一輪談判將在7月20日舉行。

歐盟與英國期盼在今年底過渡期結束前簽署貿易協定，依據時程表應在10月前完成談判，但目前陷於泥淖，對此德國總理梅克爾近日表示，將在接下來半年德國 擔任歐盟輪值主席國期間盡力找出解決方案，在秋天前 完成談判。

若歐英今年底未達成貿易談判，明年起改徵收關稅，對雙方經濟都有衝擊。

雙方目前在漁業問題、公平競爭保障等方面的分歧仍大，例如英國水域開放程度，及英國是否保持與歐盟 一致的市場監管法規等，歐盟期盼英方明確承諾。

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