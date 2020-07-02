愛莉莎莎「低收入戶的家」開箱片！網友傻眼熱議　一看完全哭了

▲愛莉莎莎開箱好友低收入戶家，網友洗版。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa，下同）



網搜小組／董美琪報導

YouTuber「愛莉莎莎」前陣子曾開箱自己的千萬新家，不過2日她上傳一段影片「開箱低收入戶的家」，標題用詞引起網友關注，認為可能會引起爭議，但當大家看完影片後，忍不住泛淚，「看完只有感人欸，這集完全超有教育意義欸！……我都要哭了！」還有一些網友很有感，紛紛留言分享自己的故事。

畢業於清華大學人文社會學系、還曾經去英國讀碩士的「愛莉莎莎」，先前因常分享到韓國的旅遊點滴，深受許多粉絲喜歡，不過2日「愛莉莎莎」在片頭開玩笑說，自己最近有點閱壓力，似乎因為常開箱太昂貴物質生活、與網友有距離，因此這次拍了企劃「好友兼前室友」在嘉義的貧窮住宅。

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影片中，好友坦言，爸爸在大二時因為癌症過世，家裡應該是低收入戶，不過因為法規，無法列為低收入戶，因此現在努力埋頭賺錢，「我家家境真的非常差」。

好友老家一整棟兩層樓建物（含小倉庫及院子停車空間）月租金只要1200元，對面有一間紅磚廢墟，好友母親坦言，要進去（廢墟）要先說一聲「對不起」，「裡面有一些東西……」。

房間除了有許多用很多年的物品，床也比較陽春，沒有床單，沒有冷氣，還有從外面撿回來的，牙刷杯子還是用「茶的魔手」喝完的飲料杯替代。好友表示爸爸過世後，媽媽生意失敗，家道中落，從中康變貧，讓「愛莉莎莎」忍不住秒回，「我會幫她東山再起的！」

網友本來以為怎麼會做「好友家的低收入戶開箱」，相當爭議，但看完影片後都感動留言，「幫她東山再起那句話我都要哭了！大家快支持室友的室內設計啦！」、「標題很踩線，但內容其實還行啦」、「用詞真的比較注意餒」、「不懂為啥有些人開賓士住豪宅能領低收入，然後單親打工打得要死的卻請不過」、「真心覺得這類的影片可以多拍」。

還有人也留言寫下自己的故事，「競選文宣的筆記本、衛生紙、筆都很好用啊，牆壁釘個釘子能掛東西就好，撿人家不要的家具、房間沒有門，夏天還要全家擠到客廳吹冷氣睡覺，這些對我來說都很正常」、「室友的媽媽原來是常常來我們家買檳榔的阿姨！而且就在我家旁邊的旁邊！」、「看完以後發現我家更貧，我們家完全沒有冷氣，最近天氣熱只能多開幾台電風扇，睡覺前塗痱子粉比較涼，馬桶沒有辦法正面坐下，我都側坐上廁所！」、「我之前住過比這個糟10倍的房子吧，人在經歷過最糟後之後，所有的一切都沒什麼大不了」。

YouTuber「瑀熙 Yuci」也特別留言，「真的很樂觀，好厲害！我小時候也是住在差不多這樣的地方，從此立志要改變現況。」

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