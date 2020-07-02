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台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了

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▲▼打噴嚏漏尿。（示意圖／記者簡仲豪攝）

▲新加坡實施嚴格防疫規定，一名台籍女子因為朝人打噴嚏遭起訴。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

一名46歲台灣籍孫姓女子日前在新加坡商場逛街時，因為不滿被保全要求戴上口罩，故意朝保全打噴嚏、嗆聲要對方閉嘴，最後被當地檢方依2項罪嫌起訴。由於孫女6月30日已經認罪，新加坡法院7月28日將宣布判決，2項罪名最高可處12個月徒刑及7500新加坡元（約新台幣15.8萬元）罰金。

根據新加坡《海峽時報》報導，46歲孫女今年4月12日帶著10歲兒子到新加坡愛雍‧烏節（ION Orchard）商場逛街，在入口處填好供防疫追蹤的個人資料後，被商場保全提醒必須要戴口罩才能進入，她卻只拿出身上的絲巾遮住口鼻，保全見狀只好拒絕放行。

孫女被保全阻止後當場暴走，先故意朝對方打噴嚏，用英文嗆聲「You get it? You get it already!（你懂了嗎？你已經懂了吧）」，接著拿出護照大罵「I am China! I am Taiwan.」，離開前還想把個人資料刪除，但該行為仍遭保全阻止，氣得她再嗆「Shut up! Do your work.（閉嘴，做好你的工作）。」

▲▼新加坡烏節路上商場。（圖／翻攝Google map）

▲烏節路商場ION Orchard。（圖／翻攝Google map）

孫女事後被新加坡檢方依騷擾他人、魯莽行為危害他人生命安危等罪嫌起訴。孫女到案後一度承認犯行，不料出庭時說詞反覆，甚至一度改口否認，直到6月30日才終於認罪。

新加坡法院28日將宣布判決，2項罪名最高可處12個月有期徒刑及7500新加坡元（約新台幣15.8萬元）罰金。

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