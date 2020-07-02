亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點　太空人演講主題曝光

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」參與者可盡情討論區塊鏈應用的未來展望。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

因肺炎疫情衝擊全球，2020年「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）將於7月15日至19日登場，此次轉至線上進行，預計全球70多個國家、500多名專家，分別參與專題演講、爐邊訪談、分組論壇等不同形式專業發表。

這些專家裡，超過20%是女性學者專家，分散在產官學不同的領域，10位女性擔任演講者，來自不同的領域，將敘述不同的經驗，是這次高峰會的亮點之一。

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▲2020年「亞洲區塊鏈高峰會」10位女性專家。（圖／業者提供）

1、海斯特·皮爾斯（Hester M. Peirce）被美國川普總統任命為美國證券交易委員會委員，於2018年1月11日宣誓就職。

2、希拉·沃倫（Sheita Warren）是技術聯盟策略副總裁和總法律顧問，她的服務機構TechSoup是一家全球社會企業，與世界各地的民間社會組織進行連接，捐贈了超過90億美元的技術資源。

3、傑奎琳·莫爾納（Jacqueline Molnar）是西聯首席轉型官兼全球合規主管。她還擔任西聯基金會的董事會主席，該基金會主要是支援教育和救災工作，其努力目標是通往更美好未來的路徑。

4、克里斯蒂娜·羅斯·洛馬佐（Christina Lomazzo）是聯合國兒童基金會的區塊鏈領導機構，負責監督區塊鏈和加密貨幣計畫。她的團隊構建內部首創模型，並支援聯合國兒童基金會加密基金等專案。

5、諾埃爾·艾奇森（Noelle Acheson）目前是加密媒體平臺CoinDesk的研究總監。在2014年進入比特幣領域之前，她在資本市場工作10年，並經營了一家電子商務公司。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」受民眾青睞。（圖／主辦單位提供）

6、艾米·達文·金（Amy Davine Kim）是數位商會的首席政策官。在加入數位商會之前，她專注於金融服務法令規定的合規研議，並義務為金融機構、區塊鏈的公司、市場上放款人、投資者和創新者，提供法律諮詢服務。

7、楊伊迪思（Edith Yeung）是《資本證明》的管理合夥人，《中國互聯網報告》的建立者，也是500家新創公司的顧問。

8、斯蒂芬妮·馬格努斯（Stephanie Magnus）是亞太金融機構集團的共同負責人，也是新加坡金融服務監管業務集團負責人。

9、廣為人知的「比特幣小姐」——梅藤本（Mai Fujimoto）自2011年以來一直參與加密工作，在她的職業生涯中取得了許多成就。

10、烏蘇拉·麥考馬克（Urszula McCormack）是全球領先的區塊鏈和數位律師之一。她為全球銀行、託管人、監管機構、多邊、虛擬資產發行商、FMI和DLT開發人員、支付供應商、做市商、資產管理公司和其他創新者等不同機構，提供專業諮詢服務。

除了這10位演講者之外，今年「亞洲區塊鏈高峰會」還邀請到曾任國際太空站指揮官的太空人哈德菲爾（Chris Hadfield），將向大家分享「關鍵時刻領導」（Extreme Leadership）。

▲2020「ABS亞洲區塊鏈高峰會」主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。（圖／主辦單位提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：https://abasummit.io/

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點abasummit.io：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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