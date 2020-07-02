　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點　太空人演講主題曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」參與者可盡情討論區塊鏈應用的未來展望。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

因肺炎疫情衝擊全球，2020年「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）將於7月15日至19日登場，此次轉至線上進行，預計全球70多個國家、500多名專家，分別參與專題演講、爐邊訪談、分組論壇等不同形式專業發表。

這些專家裡，超過20%是女性學者專家，分散在產官學不同的領域，10位女性擔任演講者，來自不同的領域，將敘述不同的經驗，是這次高峰會的亮點之一。

請繼續往下閱讀...

▲2020年「亞洲區塊鏈高峰會」10位女性專家。（圖／業者提供）

▲2020年「亞洲區塊鏈高峰會」10位女性專家。（圖／業者提供）

1、海斯特·皮爾斯（Hester M. Peirce）被美國川普總統任命為美國證券交易委員會委員，於2018年1月11日宣誓就職。

2、希拉·沃倫（Sheita Warren）是技術聯盟策略副總裁和總法律顧問，她的服務機構TechSoup是一家全球社會企業，與世界各地的民間社會組織進行連接，捐贈了超過90億美元的技術資源。

3、傑奎琳·莫爾納（Jacqueline Molnar）是西聯首席轉型官兼全球合規主管。她還擔任西聯基金會的董事會主席，該基金會主要是支援教育和救災工作，其努力目標是通往更美好未來的路徑。

4、克里斯蒂娜·羅斯·洛馬佐（Christina Lomazzo）是聯合國兒童基金會的區塊鏈領導機構，負責監督區塊鏈和加密貨幣計畫。她的團隊構建內部首創模型，並支援聯合國兒童基金會加密基金等專案。

5、諾埃爾·艾奇森（Noelle Acheson）目前是加密媒體平臺CoinDesk的研究總監。在2014年進入比特幣領域之前，她在資本市場工作10年，並經營了一家電子商務公司。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」受民眾青睞。（圖／主辦單位提供）

6、艾米·達文·金（Amy Davine Kim）是數位商會的首席政策官。在加入數位商會之前，她專注於金融服務法令規定的合規研議，並義務為金融機構、區塊鏈的公司、市場上放款人、投資者和創新者，提供法律諮詢服務。

7、楊伊迪思（Edith Yeung）是《資本證明》的管理合夥人，《中國互聯網報告》的建立者，也是500家新創公司的顧問。

8、斯蒂芬妮·馬格努斯（Stephanie Magnus）是亞太金融機構集團的共同負責人，也是新加坡金融服務監管業務集團負責人。

9、廣為人知的「比特幣小姐」——梅藤本（Mai Fujimoto）自2011年以來一直參與加密工作，在她的職業生涯中取得了許多成就。

10、烏蘇拉·麥考馬克（Urszula McCormack）是全球領先的區塊鏈和數位律師之一。她為全球銀行、託管人、監管機構、多邊、虛擬資產發行商、FMI和DLT開發人員、支付供應商、做市商、資產管理公司和其他創新者等不同機構，提供專業諮詢服務。

除了這10位演講者之外，今年「亞洲區塊鏈高峰會」還邀請到曾任國際太空站指揮官的太空人哈德菲爾（Chris Hadfield），將向大家分享「關鍵時刻領導」（Extreme Leadership）。

▲2020「ABS亞洲區塊鏈高峰會」主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。（圖／主辦單位提供）

▲2020「ABS亞洲區塊鏈高峰會」主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。（圖／主辦單位提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：https://abasummit.io/

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點abasummit.io：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

【延伸閱讀】

亞洲區塊鏈高峰會即將登場　七大主軸議題一次看

ET快訊
台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了
快訊／翡翠礦場坍方「挖出162具屍體」　緬甸史上最慘礦災…5
「瑞德西韋」未來3個月產量...美國全部買斷　其他國家別想搶
日版高嘉瑜「口罩遮胸」選議員！站街拉票狂彎腰　媽媽選民看傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點　太空人演講主題曝光

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

快訊／威力彩12億元開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱走？

數位金融浪潮襲擊！　銀行上半年新設分行掛蛋

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

亞洲區塊鏈高峰會即將登場！「10位女性專家」成亮點　太空人演講主題曝光

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

快訊／威力彩12億元開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱走？

數位金融浪潮襲擊！　銀行上半年新設分行掛蛋

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

周星馳被問「電影要拍到什麼時候？」　爽快秒答網讚：不愧是星爺！

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

重賞耳光、逼塞麵包！韓鐵人三項女選手受虐輕生　死前投訴遭拒…痛苦留「公開他們罪刑」

放安全汽座哄睡！1歲兒遭活活勒死　台中父崩潰自責　少了這一步

中職／連6場先發對統一　江國豪：配球要改變

蔡阿嘎「包下捷運站」替蔡桃貴慶祝2歲生日！　展覽持續7個月：真的玩很大

省經費打造全新「大國競爭」軍艦！美海軍將除役首4艘濱海戰鬥艦

台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了

中職／富邦中止5連敗　洪總：還好啦！江國豪回穩

中職／攜手「用愛接棒」　弘煜科技帶偏鄉孩童圓夢

財經熱門新聞

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

新台幣升破央行防線　收在29.586元

夏普會長戴正吳為大同紛爭表態　一度激動拭淚喊「抱歉，我失態了」

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

年所得村里排行「倒數第1名在桃園」驚呆

影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　最高可賺1888回饋金！

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

大樂透1.2億開獎　端午百萬加碼剩40組

汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅　延長5年

更多熱門

相關新聞

國際高峰會「直接上網報名」教學曝光

國際高峰會「直接上網報名」教學曝光

「2020亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日登場，今年主題為「區塊鏈應用」，為期5天，每天24小時不間斷地以演講、座談、爐邊對談等方式進行。藉此，讓台灣民眾與來自國際領先企業領導、政策制定者、領域專家等，共同探討區塊鏈知識與技術的實務應用。

一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

國際會議「免費拿票技巧曝光」！500位專家線上交流

國際會議「免費拿票技巧曝光」！500位專家線上交流

宏佳騰ABS電動機車開價99800元起

宏佳騰ABS電動機車開價99800元起

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！唐鳳要來談數位創新

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！唐鳳要來談數位創新

關鍵字：

ABS亞洲區塊鏈亞洲區塊鏈高峰會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

東區ZARA前車震　下場曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

獨／妹子手腕爬滿「密密麻麻囊腫」　男友急問：還能結婚嗎？

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面