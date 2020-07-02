　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲根據金管會統計，截至今年5月底，國銀新增5個海外分支機構，其中新南向就占了4個。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

不畏新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾，國銀申設新南向據點數量不減反增，根據金管會今（2）日統計，國銀新南向據點年年增加，截至今年5月底，國銀新增5個海外分支機構，其中新南向就占了4個，比重高達8成。

根據金管會統計，到今年5月底為止，整體海外分支機構（含新南向）據點數達518個，其中新南向國家的據點數就有227個，占整體比重43.8%。

請繼續往下閱讀...

觀察近3年國銀海外（含新南向）分支機構據點數增加情形，統計指出，2017年新增據點數達20個，到了2018年則一口氣衝到35個，而去年只有新增9個，到了今年5月底，也只有新增5個據點。

其中，新南向新增據點數近3年以來，維持每年增加9至10個據點的成長速度，又以2017年新增10個占最多，2018、2019年也分別新增9個，截至今年5月，只有新增4個據點。

整體來看，統計也指出，到今年5月底為止，國銀新增海外分支機構據點數有5個，其中新南向新增據點數就增加4個，占比高達8成；今年前6月金管會一共核准5家銀行申設海外據點，包括合庫銀、兆豐銀、北富銀、華南銀、台新銀等，相較去年只有4家銀行申請，顯示國銀布局新南向的腳步不受疫情影響而停歇。

ET快訊
「華城連環殺人」懸34年結案！凶嫌性侵殺害14女...警說話
爆不倫蔡宜芳後…柯P前愛將改做Uber外送　超狂收入曝
快訊／威力彩12億開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱
獨／美軍偵察機巡弋台灣南部空域42分鐘　「15秒錄音曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

快訊／威力彩12億元開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱走？

數位金融浪潮襲擊！　銀行上半年新設分行掛蛋

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

新台幣升破「央行防線」　收在29.586元創2年來新高

汎德永業展延上市掛牌時限　證交所准了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

快訊／威力彩12億元開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱走？

數位金融浪潮襲擊！　銀行上半年新設分行掛蛋

台灣夏普併購美華泰原因曝光　戴正吳：不忍本土老品牌消失

汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

快訊／大同又被罰10萬！證交所：延遲輸入重訊限期補正

新台幣升破「央行防線」　收在29.586元創2年來新高

汎德永業展延上市掛牌時限　證交所准了

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

指揮中心下週鬆綁國際醫療！外國人可申請來台就醫但不能做健檢、醫美

高跟鞋鞋跟被電扶梯捲入！　大牙閃身「差點少一隻腳」驚嚇：真的好可怕

不斷更新／吳桀睿滿壘敲安雪恥　7局富邦4比3統一

洗澡摸到硬塊不理！她拖到「乳房潰爛發臭」腫瘤爆長15公分　醫：肺、骨頭全轉移

零食召喚秒飛奔櫃台　萌貓「煞車不及」…咻一下在地上了

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／兩岸關係回不去了

蔡英文肯定「年輕人就是台灣的未來」：政治工作者都應謙卑面對年輕世代意見

獨／馬俊麟妻「月接3業配」狂賺　業內人士曝青睞原因

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

財經熱門新聞

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

新台幣升破央行防線　收在29.586元

夏普會長戴正吳為大同紛爭表態　一度激動拭淚喊「抱歉，我失態了」

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

年所得村里排行「倒數第1名在桃園」驚呆

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　最高可賺1888回饋金！

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

大樂透1.2億開獎　端午百萬加碼剩40組

三倍券申購突破216萬人次！數位優惠奏效「網友要求再加碼！」

更多熱門

相關新聞

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

金管會今（2）日公布今年5月金融機構申請增設國內分支機構核准名單，這次共有2家銀行提出申請設立分支機構，其中台中二信申請增設1處分社、板信銀行增設1處分行，不過統計也指出，今年上半年，沒有銀行裁撤、也沒有新設分行。

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

金管會斥大同違反公司治理、股東權益　公司應提改正方案

金融業服務誰最好？24家列前段班

金融業服務誰最好？24家列前段班

表揚疫情口罩代售有功社區藥局

表揚疫情口罩代售有功社區藥局

中國爆新型豬流感　台灣要怎做？

中國爆新型豬流感　台灣要怎做？

關鍵字：

國銀銀行新南向疫情據點分支機構金管會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

看牙醫煞到小22歲正妹護理師！中年大叔苦追結婚了

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面