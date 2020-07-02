疫情突圍！國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

▲根據金管會統計，截至今年5月底，國銀新增5個海外分支機構，其中新南向就占了4個。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

不畏新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾，國銀申設新南向據點數量不減反增，根據金管會今（2）日統計，國銀新南向據點年年增加，截至今年5月底，國銀新增5個海外分支機構，其中新南向就占了4個，比重高達8成。

根據金管會統計，到今年5月底為止，整體海外分支機構（含新南向）據點數達518個，其中新南向國家的據點數就有227個，占整體比重43.8%。

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觀察近3年國銀海外（含新南向）分支機構據點數增加情形，統計指出，2017年新增據點數達20個，到了2018年則一口氣衝到35個，而去年只有新增9個，到了今年5月底，也只有新增5個據點。

其中，新南向新增據點數近3年以來，維持每年增加9至10個據點的成長速度，又以2017年新增10個占最多，2018、2019年也分別新增9個，截至今年5月，只有新增4個據點。

整體來看，統計也指出，到今年5月底為止，國銀新增海外分支機構據點數有5個，其中新南向新增據點數就增加4個，占比高達8成；今年前6月金管會一共核准5家銀行申設海外據點，包括合庫銀、兆豐銀、北富銀、華南銀、台新銀等，相較去年只有4家銀行申請，顯示國銀布局新南向的腳步不受疫情影響而停歇。