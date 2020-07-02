數位金融浪潮襲擊！　銀行上半年新設分行掛蛋

▲根據金管會統計，今年上半年沒有銀行裁撤、也沒有新設分行。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（2）日公布今年5月金融機構申請增設國內分支機構核准名單，這次共有2家銀行提出申請設立分支機構，其中台中二信申請增設1處分社、板信銀行增設1處分行，不過統計也指出，今年上半年沒有銀行裁撤、也沒有新設分行。

金管會放寬金融機構可於每年5月及11月分別提出申請於一般地區增設分支機構，而若擬於偏鄉申設，則可隨時向主管機關申請及未有財業務條件限制。

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金管會銀行局表示，今年5月經評估整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及申請銀行財業務狀況後，同意台中二信申請在台中市增設1處分社、板信銀行在偏鄉增設1處分行，包括彰化縣田尾鄉、台中市石岡區。

觀察銀行近年來增設分支機構表現，金管會統計指出，到今年4月為止，本國銀行分支機構家數計3,404家，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17家，且近年國內金融機構持續運用金融科技創新，除提高實體分行服務深度，也強化數位金融的完整性，多元貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，達到整體金融服務普及、多元。

銀行局指出，現行國內分支機構的申設條件，可促進金融機構據點發展，普惠金融願景的落實，將督促金融機構履行發展普惠金融的社會責任，持續注重及滿足社會各群體需求，並積極融合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，讓民眾享有便捷的金融服務。